聯儲局確認收水加息　為何環球股市反而節節上升？

美國聯儲局周三(15日)批准加速減少買債計劃，並透過利率預測「點狀圖」示意明年可能三度加息。周四(16日)環球股市卻不跌反升，隨美股三大指數上漲。投資者或感覺奇怪，為何聯儲局明年加息已成定局，按理說利率升高不利股票風險資產？

聯儲局發布聲明後，三大美股指數隨即反彈，升勢更蔓延至環球股市，日經225指數收升2.1%，英、法、德主要指數升幅都逾1%。

華爾街分析師指，聯儲局的決定增加貨幣政策透明度，確認收緊政策對抗通脹，但又不至於阻礙經濟復甦，令市場安心。Commonwealth Financial Network全球投資策略師賈格指，市場對聯儲局聲明的反應「幾乎像是集體鬆了一大口氣」，「不確定性隨之解除」。

法國BNP Paribas首席全球經濟學家史伯蘭薩指，雖然聯儲局官員對通脹和明年的利率預測「偏鷹」，惟聯儲局對經濟復甦的動力和穩定性具信心，無畏Omicron來襲的影響，令市場感到安心。他說：「如果聯儲局判斷正確，那麼收緊政策應該不會顯著衝擊經濟。」不過，他指若Omicron帶來的負面影響超出聯儲局預料，聯儲局加息行動或有必要謹慎行事。