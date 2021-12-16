綠色金融督導小組：探討香港發展成為區域碳交易中心

綠色和可持續金融跨機構督導小組周四(16日)公布最新工作進展及接下來的工作方向，以提升香港在綠色及可持續金融方面的領先地位，協助金融體系邁向碳中和，並對於技能培訓和綠色和可持續金融數據兩方面提出建議。

督導小組已對香港的碳市場機遇進行初步評估。由於香港是國際標準的擁護者，環球資金進出內地的促進者，以及國際金融和風險管理中心，督導小組將進一步探討香港如何發展成為區域碳交易中心，包括打造香港成為全球優質自願性碳市場。在粵港澳大灣區合作方面，督導小組會與有關當局合作推動碳市場發展機遇。

督導小組聯席主席、證監會行政總裁歐達禮(Ashley Alder)表示，碳交易將會是動員資金邁向低碳經濟轉型的關鍵工具。香港擁有世界一流的監管標準，並在連接國際與內地市場的資金流動方面發揮重要作用，具備優越條件為全球發展和擴大碳市場作出重大貢獻。

綠色和可持續金融中心 下設立的兩個工作小組，檢視了金融服務業在技能和數據方面所面對的挑戰。就技能培訓，建議包括制定一套通用的綠色和可持續金融資歷架構，以支持從業員和青年參加綠色和可持續金融培訓；以及為青年提供綠色和可持續金融相關的行業實踐機會。綠色和可持續金融數據方面，建議改善綠色和可持續金融數據和分析工具的公開率和可用率；以及填補業界失缺的重要數據。

為落實工作小組的建議，香港金融管理局將着手制定銀行專業資歷架構下的綠色和可持續金融新單元。綠色和可持續金融中心亦將推出綠色和可持續金融相關的數據和資源信息平台，適時公布進一步詳情。

另外，在國際可持續金融平台發表共通綠色分類目錄(Common Ground Taxonomy，簡稱CGT)報告後，督導小組將以銜接CGT為目標，探討建立綠色分類框架供本地市場採用，以便利CGT、中國及歐盟綠色分類法之間的相互應用。有關工作將循互換性、可比性和兼容性的原則進行，並會考慮其他綠色和轉型活動的定義，以及本地因素。督導小組將與相關行業從業員、專家和持份者合作，以具體運用CGT。

此外，督導小組正推動相關行業於2025年或之前按照氣候相關財務披露工作小組(TCFD)的框架作出氣候變化披露。香港證監會和香港聯交所將繼續與相關持份者合作，以評估並適當採用國際財務報告準則基金會擬基於TCFD制定的可持續發展披露標準。

督導小組聯席主席、金管局總裁余偉文表示，COP26再次提醒人類應對氣候變化所面臨的挑戰。金融業在引導資金支持轉型的過程中發揮著關鍵作用。透過在技能培訓、數據和綠色分類目錄等方面的工作，督導小組力求確保金融機構和市場從業者具備相關的技能和信息，在國際公認的框架下管理氣候風險、把握機遇。