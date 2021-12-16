研究：七成香港投資者有意投資高風險或新資產

施羅德投資2021年環球投資者研究發現，儘管市場存在不明朗因素，在過去十二個月期間，香港仍有超過七成投資者有意投資高風險或較新資產類別，當中包括虛擬貨幣。

其中，電動汽車相關股票及基金，以及生物科技/醫藥股票或基金均廣受香港投資者歡迎。這兩類資產分別有81%香港受訪者表示感興趣。另有接近四分之三(71%)的香港投資者表示對虛擬貨幣這類較新資產感興趣。此外，上述三類資產各有26%香港投資者表示，於過去一年間是首次涉足這些投資類別。

研究結果反映，在新冠疫情、持續低息及通脹升溫等因素所致的不明朗市況下，有意透過進行較高風險投資作為應對方法的香港投資者為數不少。

但從地區角度來看，亞洲區內投資者似乎較香港投資者進取。整體而言，表示會在低息環境下進行較高風險投資的香港投資者佔49%，少於亞洲地區整體的59%。

施羅德投資亞洲區多元資產管理總監于學宇表示，從研究可見，香港有很多投資者認為他們需要承受更多風險來換取回報，而經濟環境在過去一年所面臨的挑戰很可能是成因之一。在低息環境下，較高風險的投資選擇變得相對吸引實在不足為奇。香港投資者亦開始放眼更多不同類別的資產，研究結果反映願意接受較高風險資產的投資者比例有所增加，但相信透過多元資產、多元主題進行投資部署是有助投資者實現投資目標的較可行途徑之一。

該項年度旗艦調查涵蓋環球33個地區超過23,000名投資者（包括500名香港投資者）。當中以風險為重點的研究結果顯示，現時已有不少人為了追求回報而投資或考慮投資於以往被認為是風險太高的資產之上。