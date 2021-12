虛擬資產成為2021年投資寵兒,並引伸出非同質代幣(NFT)出現。科技金融服務公司裕承科金( 00279 )亦貼近潮流,近日贊助本地畫廊SHOUT Art Hub & Gallery搞咗個藝術技術研討會及論壇「ImpactNFT Connect + A new way to create Impact」,教啲中、小學生關於NFT嘅知識同使用過程,仲會將佢哋嘅畫作轉化成數碼藝術作品,利用NFT形式於OpenSea平台進行買賣,所得款項將成為學生們日後嘅教育基金,實行「自己讀書自己搵錢」。