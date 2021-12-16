經絡按揭轉介：今年大部分人以高成數按揭入市

經絡按揭轉介研究部及香港按揭證券資料顯示，今年11月份新批出按揭保險計劃貸款宗數為4,348宗，按月增11.4%；金額為244.89億元，按月增9.8%，宗數及金額均連跌5個月後回升。同月新取用按揭保險計劃貸款宗數1,826宗，按月微跌0.6%，宗數連跌2月；金額為104.29億元，按月輕微增2%。

對比去年同期，今年11月份新批出按揭保險計劃貸款宗數按年增加13.9%；金額按年增加16.1%。同月新取用按揭保險計劃貸款宗數按年增4.6%；金額按年增12.2%。

今年首11個月新批出按揭保險計劃貸款宗數及金額錄得54,753宗及3,067.13億元，按年急升30.8%及36.1%，宗數及金額均創該行首11個月新批出紀錄以來新高。而今年首11個月新取用按揭保險計劃貸款宗數及金額錄得21,761宗及 1,205.86億元，按年升29.1%及35.7%，宗數及金額亦均創該行首11個月新取用紀錄以來新高。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，11月新批按保數字回升，反映買家對高成數按揭的需求仍未減退。據差估署最新數字顯示，全港私人住宅樓價指數連跌兩個月，但以今年首10個月計，仍累升3.92%，加上平均按揭貸款金額仍維持歷史高水平，反映在樓價上升及「新按保」政策帶動下，大部分人以高成數按揭入市，相信計及12月份數字，宗數及金額均創年度新高。