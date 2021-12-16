40%港澳受訪者預計未來4年成為無現金社會

疫情以來本港消費者日益傾向採用電子支付，現金支付在開支中已有下跌趨勢。支付科技公司Visa調查顯示，港澳兩地正過渡至無現金社會，40%港澳受訪者預計其城市將於未來4年內成為無現金社會。

調查顯示，支付卡(信用卡/扣帳卡)在所有支付方式中最廣為港人使用，使用率高達93%。超過1/3受訪者希望在未來12個月內更常使用無現金支付，主要由於獎賞及折扣具吸引力 (54%)、更衞生(52%)及交易更快捷(48%)。

Visa香港及澳門區董事總經理史美琪(Maaike Steinebach)表示，隨着港澳政府支持智慧城市及電子支付發展，兩地正加速邁向無現金社會。除了廣大消費者外，愈來愈多商戶及企業都開始採用無現金支付，認為無現金支付勢所必行。

得益於科技的推動，網上購物有望於疫情期間及之後進一步增長。調查顯示，流動應用程式(50%)在港是最常見的購物平台，電腦網頁瀏覽器(23%)及流動網頁瀏覽器(16%)緊隨其後。而送餐(69%)、新鮮農產品(70%)、健康與保健(64%)消費類別與疫情之前相比升幅最大。

另外，超過1/3受訪者在過去兩年曾使用分期付款計劃。在所有平台中，信用卡(香港:72%；澳門:80%)的分期付款服務最受用戶歡迎，其次是電子錢包，「先買後付」平台正興起，但仍在萌芽發展階段。