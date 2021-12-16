元朗站新盤折實平均呎價直逼2萬　料首批可沽清

年底最受矚目的大型新盤終於開價，元朗站上蓋項目首批206伙，折實平均呎價直逼2萬元，雖然首批開價貴絕元朗區，但市場人士預料，首批單位可全數沽清。另一邊廂，有市區新盤加入搶客戰，主打開放式單位吸納年輕上車客。

●元朗The YOHO Hub 首批206伙折實19,899元

新地副董事總經理雷霆形容，是次價格為「北都站頂前景無限價」，相信政府未來將投放資源至新界西北區，而該盤屬YOHO系列最後項目，往後機會不再。對於市況，他指，今年全年一手暢旺，估計全年一手成交量可達17,000宗，較去年升逾兩成。

新地代理總經理陳漢麟指，項目今日2時會隨即開放示範單位予公眾參觀，預計周六(18日)起收票，會視乎入票情況考慮加推。首批實用面積由325至1,036方呎，戶型涵蓋一房至四房單位，包括34個一房單位，56個兩房單位，68個三房單位及48個四房單位。

該批單位折實售價由約685.1萬至約2,083.5萬元，折實呎價由17,986至22,382元。按定價計，整批單位市值約28億元。

●中原陳永傑：相信The YOHO Hub首批單位定必沽清

陳指出，項目享有元朗站上蓋的地理優勢，升值潛力大，相信加推單位亦具加價空間。對於整體市況，他表示，隨着日前人行宣布降準，加上中港小通關在即，買家的入市步伐明顯加快，令一手市場逐漸升溫，料全月一手成交量有機會達到1,500宗水平。

●美聯陳光裕：The YOHO Hub定價吸引

陳續指，項目同系的同區二手樓盤，例如Grand YOHO，呎價近2萬元，而樓齡較舊的YOHO Town則約為1.8萬元。故首批單位定價較市場預期低，而且作為「世界盤」，料吸引不少區內及區外客人捧場，估計下一批單位具有頗大的加價空間。他亦預料，物業落成後的租金呎價可望達約50元，租金回報率約3厘。

●旺角雋薈有機會年底前推售

益兆集團控股及俊和發展集團合作發展的旺角雋薈，已上載樓書至官方網站。益兆集團控股副總裁林浩稱，項目最快將於下周公布首批涉及不少於50伙的價單，有機會年底前開售。

俊和物業發展控股總經理陳健強表示，該盤定價會參考附近新盤，亦會以市價推售。對於同期有其他新盤推售，他表示，雋薈位處於市中心區黃金地段，加上項目主打細單位，迎合年輕人上車需要，故對項目銷情有信心。整體市況方面，他認為，市場憧憬快將通關為樓市帶來正面影響，預計明年樓市會健康平穩發展。

發展商首度開放2個交樓標準示範單位，以及1個經改動連裝修示範單位予傳媒預覽。其中，經改動連裝修示範單位參照18樓A室，實用面積228方呎，屬開放式間隔。單位採用日系簡約風格設計，以金屬屏風劃分客飯廳及寢室2個區域，而露台設置和式風呂。

項目採單幢式設計，樓高23層，提供120伙開放式單位，關鍵日期為2024年3月31日。據樓書顯示，項目實用面積由152方呎至228方呎，全盤有108個標準單位、6個連平台單位及6個連天台單位。每層設有6伙，並提供兩部升降機。其中，最細面積的單位包括5樓C室，實用面積152方呎。

另外，該盤位於3樓的6伙單位均為連平台戶，部分單位的平台面積比實用面積更大，包括3樓E室，實用面積160方呎，而附連的平台面積達277方呎。此外，該盤不設停車位及會所。

●上環CAINE HILL暫超額9倍

近年不少發展商將ESG元素，即配合環境、社會及管治，融入項目建設當中。恒基地產策劃(二)部副總經理葉志遠稱，CAINE HILL亦引入ESG 概念，規劃多項與環保有關的建築設計，以推動可持續發展。

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