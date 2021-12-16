大單位受追捧　迎海．星灣御套三房1700萬易手

換樓需求推動，大單位受追捧，馬鞍山迎海．星灣御套三房單位，議價後以1,700萬元易手，呎價約20,962元，屬近新高價成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原陳凱超表示，分行促成成交單位為港島‧東18中層A室，實用面積約475方呎，兩房間隔，以870萬元易手，呎價約18,316元，新買家屬於用家，原業主於2011年4月以723萬元買入，持貨10年帳面獲利147萬元，單位升值約20%。

●美聯佘錦驊稱，筲箕灣居屋東濤苑A座中層4室，實用面積約638方呎，原業主需要換樓套現，兩個月前開始放盤，未補價第二市場叫價838萬元，其後減價4.5%，獲區內綠表買家斥資800萬元買入自住，呎價約12,539元。

●美聯冼晉毅指，西灣河鯉景灣安曉閣中層E室，實用面積約520方呎，兩房間隔，並獲外區客以845萬元市價承接，呎價約16,250元，新買家購入作上車之用。

●世紀21北山梁淑儀表示，北角康澤花園B座低層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔，望街景，獲區外上車客以735萬元承接，呎價約18,329元，原業主於2014年12月以536萬元購入上址自住，持貨7年帳面賺199萬元，期內升值約37%。

●世紀21北山嚴智贇指，北角柏蔚山1座低層F室，實用面積約906方呎，三房間隔，獲區外換樓客以2,200萬元承接，呎價約24,283元，原業主於2018年5月以2,774萬元購入自住，持貨3年滿SSD期鬆綁沽貨，帳面蝕讓574萬元或約21%。

●中原周世康稱，灣仔尚翹峰今年暫錄得32宗買賣，較去年全年25宗上升28%，平均實用呎價約23,567元，屋苑3座高層C室，實用面積約489方呎，兩房間隔，望維港海景，以1,228萬元易手，呎價約25,112元，新買家屬於外區投資客。

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九龍區

●中原程智聰透露，長沙灣泓景臺12月錄首宗買賣，單位為3座中層D室，實用面積約492方呎，兩房間隔，最新以910萬元成交，呎價約18,496元，新買家為外區客。

●香港置業蘇國榮表示，奧運站一號銀海6座低層B室，實用面積約963方呎，套三房間隔，享全海景，以約4.8萬元放租兩個月後，吸引外區客洽詢，雙方經議價後減價3,000元，以約4.5萬元租出，呎租約46.7元，新租客為家庭客。

●香港置業郭德文指，旺角利奧坊．曉岸12月暫錄約3宗租務成交，包括2座低層B室，實用面積約259方呎，一房間隔，以約1.4萬元放租兩星期後，吸引外區客洽詢，雙方「零議價」租出，呎租約54.1元，新租客為女士，睇樓3次後即決定承租上述單位。

●世紀21家天下黎振傑透露，旺角居屋富榮花園1座高層J室，實用面積約484方呎，兩房間隔，望內園景，已補價自由市場售818萬元，呎價約16,901元。

●香港置業楊潤彬稱，鑽石山居屋龍蟠苑F座低層9室，實用面積約383方呎，兩房間隔，以600萬元放盤1個月後，即獲同區客接洽，「象徵式」減價10萬元，已補價自由市場以約590萬元成交，呎價約15,405元，新買家為首置客。

●美聯黃家樂表示，上車客趁旺入市，牛池灣居屋彩峰苑中高層5室，實用面積約535方呎，兩房間隔，屬未補價第二市場單位，吸引同區客承接，單位原先叫價500萬元，經商議後降價25萬，減幅5%，並以475萬元成交，呎價約8,879元。

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新界區

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山迎海．星灣御17座高層B室，實用面積約811方呎，套三房間隔，議價後以1,700萬元易手，呎價約20,962元，屬近新高價成交，原業主於2015年以1,289萬元購入，持貨6年帳面獲利約411萬元，單位升值約32%。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山曉峯灣畔5座中層H室，實用面積約646方呎，三房間隔，望山景，原先叫價950萬元，放盤兩個月，累減57萬元，獲買家以893萬元承接，呎價約13,824元。

●世紀21奇豐趙詠欣透露，馬鞍山居屋錦豐苑H座低層16室，實用面積約432方呎，兩房間隔，望海景，已補價自由市場原先叫價670萬元，放盤半年，累減31.2萬元，以638.8萬元沽出，呎價約14,787元。

●美聯林振聲稱，將軍澳首都5座左翼高層C室，實用面積約519方呎，兩房間隔，吸引外區客承接上車，單位原叫價880萬元，議價後調減至843萬元成交，減幅約4.2%，呎價約16,243元，原業主於2018年12月以約700萬元購得，轉手帳面獲利約143萬元，升值約20%。

●利嘉閣鄧達榮指，將軍澳君傲灣2座低層E室，實用面積約438方呎，兩房間隔，以787萬元易手，呎價約17,968元，原業主於2018年11月以約600萬元購入，持貨約3年帳面獲利約187萬元，物業升值約31%。

●中原黎宗文表示，大圍盛世2座南翼中層D室，實用面積約757方呎，套三房間隔，日前以1,425萬元易手，呎價約18,824元，原業主則於2012年以890萬元購入，持貨9年帳面獲利約535萬元，單位升值約60.1%。

●利嘉閣黃慶揚透露，沙田第一城13座中低層D室，實用面積約853方呎，套三房連工人套房間隔，望內園景，以1,116.8萬元沽出，呎價約13,093元，原業主在2013年3月以約800萬元買入，持貨至今約8年帳面獲利約316.8萬元或約40%。

●中原侯惠良指，沙田第一城12月暫錄約8宗買賣，對比上月同期錄約13宗下降，屋苑最新錄43座高層E室，實用面積約284方呎，兩房間隔，議價後以557萬元易手，呎價約19,613元。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田欣廷軒2座低層A室，實用面積約401方呎，兩房間隔，放盤9個月，原先叫價770萬，減幅11%，獲買家685萬元承接，呎價約17,082元，原業主於2017年3月購入，當時作價550萬元，持貨逾4年帳面獲利135萬元，期內升值約25%。

●中原楊頌堯表示，大埔昌運中心最新錄1座中層C室，實用面積約339方呎，兩房間隔，日前議價後以558萬元沽出，呎價約16,460元，新買家為租客，見租金持續高企，決定轉租為買，購入單位自住。

●中原王勤學表示，元朗站新盤開售在即，不少買家偷步入市，四季名園12月錄得2宗買賣，其中園林大道單號洋房，實用面積約979方呎，三房間隔，花園約460方呎，天台約638方呎，叫價1,280萬元，新近以1,220萬元成交，呎價約12,462元。

●祥益黃肇雯稱，天水圍居屋屏欣苑A座高層8室，實用面積約570方呎，三房間隔，日前獲區外綠表客垂青，遂便決定於未補價第二市場以638萬元購入自用，呎價約11,193元，原業主以約310萬購入，轉手帳面獲利約328萬元。

●中原伍耀祖指，天水圍嘉湖山莊12月累錄16宗買賣，相比上月同期19宗減少16%，新盤開售，本星期成交進一步減慢，近日賞湖居6座中層A室，實用面積約636方呎，套三房間隔，獲用家以668萬元承接，呎價約10,503元，原業主於2018年11月以500萬元買入，持貨3年轉售帳面獲利168萬元，期內升值約34%。

●祥益黃文樂表示，屯門居屋兆軒苑B座中層5室，實用面積約385方呎，兩房間隔，新租客為區內客，為鄰近家人方便照應，加上業主提供輕微議價空間，以1萬元即睇即租，呎租約26元。

●中原楊麗珍透露，青衣灝景灣12月暫錄約4宗買賣，平均實用呎價約17,139元，全區錄約20宗，屋苑2座低層A室，實用面積約519方呎，兩房間隔，11月中放盤，叫價870萬元，最終減36萬元以834萬元易手，呎價約16,069元，新買家屬於區內分支家庭。

●利嘉閣鄺皓聰表示，青衣居屋青華苑A座低層1室，實用面積約351方呎，兩房間隔，已補價自由市場原先開價430萬元，經議價後減價42萬元或約9.8%，近日以388萬元易主，呎價約11,054元，新買家已在區內尋覓單位一年多，見原業主讓步才入市。