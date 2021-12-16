美股全線上揚　福特汽車升逾3%

上月美國工業數據遜預期，惟其中製造業產出增長0.7%，美股集體高開，道指周四升183點，至36,110點；標指升22點，至4,731點；以科技股為主的納指漲68點，至15,633點。

港股外圍方面，恒指夜期現報23,640點，升161點，高水165點。

美國聯儲局公布將每月減少購買合共300億美元資產，料明年3月底前完成退市。在加快「收水」的情況下，利達資產管理仍看好明年美股，認為當地實體經濟動力健康，且金融流動性仍充足，相信股市仍有力再創新高，料標指明年上半年目標5,000點，支持位為4,370點，約有6至10%波動，並有高單位數回報；道指料達38,250點；納斯達克100指數則上望17,300點。

社交網站Reddit宣布，已向美國證券交易委員會（SEC）提交一份註冊聲明草案，準備首次公開招股（IPO），惟並未透露作價及規模。Reddit 9月曾向外媒表示，希望在估價超過150億元時上市。

個股方面，美國汽車製造商福特汽車行政總裁Jim Farley表示，有信心在美國電動車市場追上特斯拉，成為該國銷售最多電動車的車廠，目標在2年內達到電動車生產量60萬輛，使其能在市場上排行第二，股價升3.56%。

被譽為「科技女股神」的伍德(Cathie Wood)，旗下基金ARK Investment(ARK)周三再減持9.04萬特斯拉股，價值約8,830萬美元。特斯拉股價升1.94%。

另外，美國眾議院議長佩洛西反對禁止國會議員及其配偶持有股票的說法，強調美國崇尚自由市場經濟，國會議員有權利參與金融市場。

周四公布多項經濟數據，美國上周首次申領失業救濟人數增加1.8萬人，至20.6萬人，多過市場預期的20萬人，前周止持續申領人數減少14.7萬人，至184.5萬人，少過市場預期的194.3萬人。

11月新屋動工增加11.8%，升至以年率計167.9萬宗，市場預期新增156.7萬宗。同期建築批核升3.6%，至以年率計171.2萬宗。

上月美國工業生產上升0.5%，預期升0.6%；10月數據由原來的增長1.6%，修正至升1.7%。