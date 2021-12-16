中國華君多項貸款逾期無法償還　周五復牌

本金額為5,670萬元的有抵押銀行貸款已逾期。營口市西區人民法院最近頒令凍結及保存公司太陽能產品生產業務的兩條生產線。該等生產線在保存時處於閒置狀態，截至今年10月底，帳面淨值約為3,290萬元。

除上述借款外，公司還有其他借款本金總額約為6.052億元已逾期並仍在與債權人就該等借款的續期或延期進行協商，公司並無收到任何法律索賠。公司一直在採取措施與債權人商討再融資安排及貸款延期事宜，惟尚未達成任何協議。

公司的借款不包含任何交叉違約條款，上述逾期借款不會引發其他借款的技術性違約。

為提高流動性，公司正在考慮加快處置房地產項目及優質資產等措施。儘管有上述逾期借款，但對公司現有的日常經營並無重大影響，因為大部分收入來自石化產品貿易及印刷業務，並不受物業投資及開發業務借款的影響。

鑑於改善流動性的困難、挑戰及不確定性，公司無法保證能夠履行相關融資檔案和其他合約項下的財務義務。倘若公司無法於到期時償還任何債務或與債權人就其借款的續期或延期或替代安排達成協議，將對公司的業務、前景、財務狀況及經營業績產生重大不利影響。

公司股份將於周五(17日)復牌。