【產經評論】全球幣策呈分化　開啟資本爭奪戰

美國聯儲局一直強調通脹只是短暫性，至上月美國通脹飆至近40年新高，該局終於打倒昨日的我，確認通脹風險，近次會議更預期明年加息3次，政策急轉彎，誠然已動搖公信力。再者，全球兩大強國的貨幣政策開始呈現一緊一鬆的分化走向，勢必增加全球資本市場的頻繁流動和匯率波動。不過，幣策離不開宏觀經濟基本因素，中美皆須以實際的經濟質量來迎接這場資本爭奪戰！

美國金融霸權風行了數十載，惟這些年美債和美元表現，說明美元風光不再，疫情令聯儲局祭出無限放水與零息政策，更押上了美元信用，促使其他經濟體決心減少美元資產。今年7月俄羅斯旗下主權基金將美元資產完全剔除，新興市場薩爾瓦多更毅然作出另類選擇，成為首個將比特幣列作法定貨幣的國家，都反映國際對美元信心大不如前。

畢竟，美國經濟結構問題長年不解，人口老化、貧富懸殊日趨嚴重，競爭力下降，且政治上，前朝特朗普政府行事沒規沒矩，不論國家安全抑或經濟民生福祉等大事皆逾規越矩而行，更試圖以政治干預聯儲局決策，對於一個長期奉行央行獨立性的經濟體而言，足以令投資者及金融市場面對巨大的政策風險，亦加速了全球「去美元化」趨勢。

年初至上月一直強調通脹只是短暫性的美國財金官員，目前已無法再「騙」下去，承認錯判，論調急急由鴿轉鷹，明年勢將收緊幣策。目前美國仍然主導着全球金融體系，聯儲局政策公信力下降，意味環球奉行數十載的這支「定海神針」開始動搖，只怕美元以至全球經濟都要為此付出代價。

聯儲局認衰圖挽狂瀾，通脹創下10年新高的英國亦意外加息0.15厘，反映控制通脹比預留政策空間應對新一波疫情來得更重要。發達國開始收緊貨幣，新興國的本幣面臨被動貶值，換來嚴重的輸入性通脹壓力，得跟隨加息作應對，故一場全球加息競賽已展開。

然而，中國是全球最大的製造業產出國，由於生活用品大部分是自給自足，在外部缺口不大的情況下，人民幣匯率波動至少不會直接影響到中國的通脹，故從通脹及貿易的角度考慮，中國有條件不必立即參與加息競賽，反而可因應內部情況自行調節，近期宣布「降準」就是一例。

長遠而言，全球利率競賽既已展開，意味資本流動由擴張轉變為收縮，接下來會是一場資本爭奪戰。隨着美元信用下降，中美競爭差距拉近，未來得靠務實經營，以經濟實力分出高下。