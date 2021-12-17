東方日報B2：中央擴監管　傳入股科企　赴美上市遊戲玩完

北京早前已拍板未來5年大數據產業發展的雄圖大計，特別表明要培育一批具重要競爭力的骨幹企業，可以預期，當局將抓住數據安全監管底線。有指內地當局慣常以收購約1%股權，又稱為「黃金股」的手法，進駐民營企業，近期涉獵範圍正擴至手握龐大數據的民企，本月初宣布於美國退市的滴滴出行據報亦成為其持股的戰略目標。中國科企既要面對內部監管風險，在外又遇到美國的狙擊，可謂內外受敵。更有美資專家直言，中概股赴美上市集資的遊戲已「玩完」(Game Over)！

綜合外媒消息，有「內地貨車版Uber」之稱的滿幫集團已與內地達成有關特殊管理股權或「黃金股」的安排。至於今年6月底在美上市後即淪為內地科網平台監管頭號對象的滴滴，一直在就其核心叫車業務的「黃金股」問題磋商。今年8月，市場曾傳出中央已持有字節跳動旗下重要子企北京字節跳動1%股權，取得該企董事會一個席位。

「黃金股」是指少數但具有特殊權利的股份，由基金或公司購買，背後獲內地政府支持，以獲得民企董事會席位，或對關鍵經營決策擁有否決權。據報當局由最初只着眼於民營網絡媒體民企，到如今更主力瞄準坐擁大量數據的中資企業，以取得一定控制權，尤其是對一些數據被視為有遭到外國攻擊、濫用風險的國有資產。

內地加強監管民營互聯網企業，大背景離不開中美角力劍拔弩張。兩周前，美國證券交易委員會(SEC)敲定《外國公司問責法》的監管新規及細則，要求在美上市的中企等交出審計底稿，披露是否採用可變利益實體(VIE)架構，並證明不受中國控制或擁有，不符合條件的上市中概股將被除牌之際，滴滴就宣布退市。外界揣測，這或多或少反映內地監管機構不願向美國「低頭」交出中企帳目。

美國資產管理公司TCW Group亦認為，滴滴退市事件是轉捩點。該機構新興市場主權研究董事總經理David Loevinger表示，隨着中美持續對峙，中概股或於未來3年陸續撤出美股市場，遊戲基本上已完結，當中大部分將回流香港或到上海掛牌。他解釋，對在美上市的中概股而言，有關美國查帳的問題過去已糾纏多時，一直沒法解決，估計未來幾年中美雙邊關係依然沒法改善，到2024年大部分在美上市中概股都會退市。

值得留意是，沽空機構渾水宣布正沽空內地網上地產平台貝殼找房。

另邊廂，美方對外國投資項目的審查之手也不斷收緊。周四內媒引用跨國律師事務所Freshfields的報告預測，今年美國外商投資審查委員會(CFIUS)審議的案件數量料按年增約40至50%。同時，該報告認為，未來CFIUS可能獲得審查更廣泛的權力，只要涉及敏感技術，非控股投資的審查力度亦會加大，進一步無視對國際經貿秩序的破壞。