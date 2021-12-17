致富：通脹高企　民生基金助資產保值

張德明建議投資與衣、食、住、行相關的企業，在通脹下為資產保值。

美國年內經濟表現不俗，雖錄有增長，但通脹卻持續高企。美國上月消費物價指數(CPI)按年升6.8%，創近40年來新高，美國聯儲局主席鮑威爾曾多次表示通脹屬暫時性質，惟在多項經濟數據反映下，近期承認通脹風險可能持續。雖樂見經濟向好，惟惡性通脹會引致貨幣貶值，致富財富管理部總經理張德明今期將會建議如何在通脹持續升溫的情況下，投資資產為財富保值。

張德明議建投資者可投資與房地產、能源、公用事業相關的金融產品。他解釋在一般通脹情況下，與衣、食、住、行相關的公司，其股價將跟隨通脹走勢向上。背後原理顯而易見，通脹表示物價上升，民眾或因此而減少某部分的開支，惟生活上的必要開支是難以免卻的，包括租金、食品、石油、煤、電等。一般而言，在價格上升推動下，房地產、能源、及公用事業的企業盈利會出現增長。

張氏續指，通脹為各國央行帶來收緊貨幣政策的壓力，這少不免對股票市場造成波動，因此投資者可考慮投資上述三個板塊避險。惟他提示，環球投資市場發展不一，需留意個別市場存在的風險，如他對內房行業就保持審慎態度，因多間房地產公司的資金鏈出現缺口，債務安排仍有待解決，暫不宜沾手。

若投資者希望穩妥地進行投資，分散風險，可選擇環球房地產基金，其中的種類分配繁多，一般投資者或無暇作全面分析，可考慮讓專業的基金經理作組合配置。

除了投資與通脹掛鈎的基金外，他還看好A股基金。A股市場有回暖迹象，加上中國人民銀行下調銀行存款準備金率(俗稱「降準」)，釋放約1.2萬億元人民幣，對市場有利，期望港股能受內地股市回暖所帶動。不過，他提醒投資者需密切注意中美關係，因其影響資金流向，對環球貿易極具影響力。