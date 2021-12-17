美亨實業擬成立合營收購衙前圍道物業
2021年12月17日 07:16
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美亨實業(01897)公布，於2021年12月16日，合營夥伴完成認購合營公司(該認購前為公司的間接全資附屬公司)的一股股份，相當於其經擴大已發行股本的50%，名義認購價為1美元。同時，Ultra Elite(公司的間接全資附屬公司)、合營夥伴及合營公司就合營公司的營運及管理訂立股東契據。根據股東契據，訂約方的最高資本承擔總額為3.448億港元(即Ultra Elite及合營夥伴分別提供1.724億元)。
上述成立合營企業後，於2021年12月16日，項目公司(由合營公司間接全資擁有)與賣方就買賣該物業訂立買賣協議，購買價為1.95億元，以現金支付。預期收購事項將於2022年1月26日或訂約方可能書面協定的其他日期完成。
項目公司為投資控股公司，於2021年11月在香港註冊成立，僅為收購該物業作重新發展而成立。其為合營公司的間接全資附屬公司。該物業現時為一幅登記為新九龍內地段3771號及位於香港九龍衙前圍道55號的開發地塊，地盤面積為8,092平方呎。於該公吿日期，該物業為一幅帶有一幢空置樓宇的土地。訂約方計劃於完成其收購後將該物業重新發展為住宅樓宇進行銷售。