納指挫385點　金價升近2%

●踏入亞洲時段，美匯指數報96；港匯見7.8030；離岸人民幣(CNH)報6.3799；美元兌日圓處113.70；歐元企1.1333，英鎊報1.3322。金價處1,798.86美元。布油報74.6美元，紐油處71.91美元。比特幣跌2%，報4.77萬美元。道指期貨靠穩。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水90點。

●美國財政部正式宣布，將無人機公司大疆等8家中國科技企業，列入禁止投資的「中國軍工企業」黑名單，理由是這些公司支持以生物特徵辨識方式，監視和追蹤新疆維吾爾人等少數民族。

●美國總統拜登正式簽署將債務上限提高2.5萬億美元的法案，讓財政部可繼續發債，避免政府債務違約。

●科技股領跌大市，納指挫2.47%或385點，報15,180點；標指跌41點，報4,668點；道指挫29點，報35,897點。

●港股ADR指數全日表現偏軟，按比例計算，收報23,378點，跌96點。英倫銀行意外宣布加息，滙豐控股ADR折合報46.31港元，升2.57%。

●內地房地產交易平台貝殼找房遭沽空機構渾水狙擊。貝殼找房深夜發聲明回應稱，為保證投資者權益和不受錯誤信息引導，公司將在24小時內針對報告內容逐一拆解回覆。

●更多外圍貨幣政策消息︰

-歐央行維持三大利率不變，符合預期。

英倫銀行意外宣布加息0.15厘。

土耳其減息1厘，貨幣里拉再破底。

白宮經濟顧問︰對聯儲局貨政策有信心。

●即月恒生指數夜期收報23,480點，升1點，高水5點，成交27,028張。

●紐約期金2月合約收漲1.9%，報1,798.2美元，創逾三周收市新高。

●紐約期油1月合約升1.51美元，每桶收報72.38美元；布蘭特期油2月合約上漲1.14美元，報75.02美元。

●英國富時100指數升1.25%，至7,260點；法國CAC指數升1.12%，至7,005點；德國DAX指數升1.03%，至15,636點。