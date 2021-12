何文輝：金融科技紓解融資難

中小企業是香港經濟的重要支柱,根據2021年工業貿易署的統計,現時香港共有超過34萬家中小企業,佔全港企業總數98%以上,合共有超過120萬名僱員。

受到新冠肺炎疫情影響,環球經濟變得低迷,中小企業更需要透過銀行進行融資以保競爭力及生存。不過,由於企業的各種商業數據過於分散,銀行難以根據企業的營運或財務數據,進行信貸評估並批出資金,使企業不時遇到資金周轉不靈的困難。

好消息是,在2021年《施政報告》中,提到金融管理局正在利用金融科技構建「商業數據通」(Commercial Data Interchange, CDI),而這項目將會是解決企業融資問題的「靈丹妙藥」。

現時中小企業在融資時會遇到困難,主要因為傳統貿易流程以紙本為主,各種商業數據過於分散,銀行難以收集和核實足夠的數據,去查明企業的業務發展、信貸評級及還債能力。為了管理風險,銀行可能對向中小企業提供貸款有疑慮,或要求企業提供抵押品以減低信貸風險,令中小企業在申請融資時處於劣勢。

隨着數碼轉型的技術方案日漸普及,以及疫情所帶來的新生活模式,愈來愈多中小企業已經選用了電子系統例如購物網站、外賣應用程式、物流網上平台等進行貿易買賣。另外,公用事業公司例如電力、電訊等,亦會有電子資料記錄中小企業每月的開支。透過「商業數據通」,中小企業的日常交易、開支、收益等電子紀錄就可快速整合起來,並讓企業授權予上述服務提供者向銀行提供數據,再結合先進的大數據技術,銀行就可以對企業的營銷狀況有更全面的理解。

例如通過企業的電子平台銷售數據,銀行可以計算其現金流及業績;又或透過企業每月電力用量等各種數據,銀行亦能評估企業營運的健康情況。由此可見,「商業數據通」將會減低銀行面對風險的不確定性,亦減少中小企業提供抵押品的需要,更可能讓銀行為企業提供更加準確的信用評分。

現時金管局已順利完成「商業數據通」技術可行性概念驗證及研究,並進入試行階段,預計於2022年底正式推出。儘管距離正式推出日期還有一年時間,多間銀行已急不及待地公布試行計劃,並有銀行已經完成全港首宗透過「商業數據通」審批的中小企融資申請。

透過先進的數據處理及分析技術,「商業數據通」讓中小企利用自身數據來獲得更多的貸款,亦使銀行更放心地提供融資服務,達至雙贏局面。

近年來很多人說「數據就是新的石油」(Data is the new oil),意味着未來的日子中,擁有數據就等同擁有價值,而「商業數據通」正正是一個利用數據來創造價值的好例子,所以中小企業也必須跟上數碼化的潮流,利用金融科技,創造新的商機。

香港電腦學會金融科技專家小組執行委員會成員 何文輝