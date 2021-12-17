麥嘉嘉：憧憬國策　氫能業前景俏

內地近期有望公布氫能產業發展的中長期規劃，預料涉及科技創新、基建、試點、政策保障等多方面。事實上，隨着全球節能減碳的環保意識抬頭，多國政府紛紛積極推動新能源發展，當中不少瞄準氫這種清潔的二次能源。

氫能是通過特定方法和能源來製取的二次能源，由於氫燃燒的產物是水且無碳，因此被視為是最乾淨的能源之一。氫能應用範圍廣泛，覆蓋上、中及下游產業鏈，目前氫能源主要應用於化工和冶金兩大工業領域，未來能源技術中將可應用於氫燃料電池車、航空等交通運輸，在燃料、建築供熱、電力生產等多個領域也將應用到，將可實現多元化應用場景。

中集安瑞科背靠中集集團，有着自身的產業鏈優勢，公司與國際儲能巨頭合斯康合作打造10萬產能的Ⅲ型和Ⅳ型儲氫瓶，其中Ⅲ型於年內投產，Ⅳ型生產線在年內開始建設。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人士，並無持有上述股票)