麥嘉嘉：憧憬國策 氫能業前景俏
2021年12月17日 08:30
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氫能源可應用於氫燃料電池車。
內地近期有望公布氫能產業發展的中長期規劃，預料涉及科技創新、基建、試點、政策保障等多方面。事實上，隨着全球節能減碳的環保意識抬頭，多國政府紛紛積極推動新能源發展，當中不少瞄準氫這種清潔的二次能源。
氫能是通過特定方法和能源來製取的二次能源，由於氫燃燒的產物是水且無碳，因此被視為是最乾淨的能源之一。氫能應用範圍廣泛，覆蓋上、中及下游產業鏈，目前氫能源主要應用於化工和冶金兩大工業領域，未來能源技術中將可應用於氫燃料電池車、航空等交通運輸，在燃料、建築供熱、電力生產等多個領域也將應用到，將可實現多元化應用場景。
氫能源產業鏈相關個股中，「製氫」的有中國旭陽集團(01907)及中國石油化工股份(00386)。中石化的氫氣年產能目前達到390萬噸，且受惠於自身產業鏈的優勢，與企業合作建設大型集中式製氫、運氫、加氫設施，推進新能源項目落地。
從事「儲運氫環」的有中集安瑞科(03899)。中集安瑞科近年於氫能行業大力布局，去年5月與挪威上市公司Hexagon簽署了戰略合作意向書，共同拓展中國氫氣儲運裝備市場。去年該公司掛牌成立「河北石家莊氫能裝備製造產業示範基地」，並中標國家能源集團加氫站設備採購項目，還同時與北京、天津、上海、廣州及張家口等城市和地方政府進行合作洽談，協助各省市氫能發展規劃落地。
中集安瑞科背靠中集集團，有着自身的產業鏈優勢，公司與國際儲能巨頭合斯康合作打造10萬產能的Ⅲ型和Ⅳ型儲氫瓶，其中Ⅲ型於年內投產，Ⅳ型生產線在年內開始建設。
申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人士，並無持有上述股票)