【高盛推介】騰訊迫近3個月低位 資金積極部署好倉
2021年12月17日 10:22
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股由本周二(14日)起連跌4日，周五(17日)開市再度失守450港元水平，最低見444元，逼近3個月低位。現報444.6元，跌約1.8%。
有報道指騰訊旗下雲業務品牌騰訊雲宣布，為全球企業提供一站式音視頻解決方案，包括視頻點播、直播、實時視像會議及短視頻等服務，協助企業提升客戶覆蓋度。
觀察個股輪證資金流向，近期資金持續趁低部署好倉，過去3個交易日共錄得約1.02億元資金流入，為同期最多資金流入的相關資產。當中認購證佔約6,130萬元，周四(16日)流入牛證的資金有約2,230萬元，並較集中在400至430元收回區域的遠牛。
淡倉方面，周四部署熊證的資金主要沽出獲利，並有部分轉倉至較遠收回價的產品。
觀察港股通資金流向，北水周四繼續買入騰訊，錄得約8.1億元資金淨買入。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意屬行使價540元以下、2個月期以上產品中，槓桿最高的騰訊購(13994)。中期選擇可留意騰訊購(11762)。貼價選擇可留意年期較長的騰訊購(23544)。牛證方面，投資者注須意400元收回價為重貨區，可考慮稍遠收回價的遠牛，例如騰訊牛(59041)，與現價有約50元收回距離。
騰訊購13994，行使價496.08元，2022年2月23日到期，實際槓桿10.8倍，貼價、行使價540元以下、2個月期以上產品中，槓桿最高。
騰訊購11762，行使價525.75元，2022年3月22日到期，實際槓桿10.0倍，中期。
騰訊購23544，行使價450元，2022年12月20日到期，實際槓桿3.8倍，貼價。
騰訊牛59041，收回價395元，行使價392.2元，換股比率500，槓桿比率8.2倍，近50元收回距離遠牛。
投資者如看淡，認沽證方面的高槓桿選擇可留意年期約2個月的低街貨騰訊沽(11758)。價外選擇可留意年期約3個月的低街貨騰訊沽(29196)。熊證方面可留意騰訊熊(54397)，與現價有約45元收回距離。
騰訊沽11758，行使價415元，2022年2月23日到期，實際槓桿9.0倍，高槓桿、低街貨。
騰訊沽29196，行使價380元，2022年3月23日到期，實際槓桿7.6倍，價外、低街貨。
騰訊熊54397，收回價490元，行使價493元，換股比率500，槓桿比率9.4倍，近45元收回距離熊證。
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