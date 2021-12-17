華置私有化周五表決　小股東：不滿作價將投反對票

小股東蔡生斥大股東「直頭搵笨」，稱十多年前以13港元購入華置，打算收息養老，並不滿意現時作價，表明在股東會投反對票。

不願透露姓名、反對私有化的小股東認為，華置私有化的作價太低，認為虧損為管理層的疏忽所造成，責任不在其他股東，認為大股東「如此對待小股東是不合理」。他續指，作為小股東，僅是靠傳媒才得悉華置私有化的消息並出席投票，並沒有收到華置的通知。他認為，小股東不只是關心其股價，更是與公司「共同做生意」，應考慮是否該換管理層。

華置於10月6日公布私有化方案，甘比最終實益全資擁有的Solar Bright Limited(SBL)，提出以每股4元，提出將華置私有化及撤回上市地位，料涉資最多約19.07億元。要約價對比公司今年6月30日時股東應佔每股未經審核綜合資產淨值約12.99元，有高達69.2%的折讓。