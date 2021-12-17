姚浩然：聖誕前觀望為主　騰訊中長線仍看好

時富財富管理董事總經理姚浩然表示，近期港股偏弱，美國聯儲局加快退市，並預期明、後年各加息3次，市場流動性縮減，環球股市走勢轉弱。除了外圍方面，港股同時面對內地經濟疲弱、中美角力持續等不明朗因素，投資者入市態度審慎。雖然大市短期累積跌幅已多，但欠缺利好因素刺激，估值又不算便宜，後市反彈動力有限，聖誕前保持觀望為主，暫時毋須心急入市，恒指上落區間約在23,000至23,700點水平。

通脹持續高企，英倫銀行宣布加息。姚認為，國際金融板塊可受惠於加息，債息上調從而增加銀行的淨利息收入，但需多加留意外圍因素影響，如疫情肆虐進一步打擊市場經濟，金融機構或面臨壞帳風險上升問題。姚建議，不妨待美國十年期債息重上1.6厘，再考慮短線部署國際金融股。