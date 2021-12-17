黃詠欣：按揭保費如何付款比較抵？

近日接到不少新手買家查詢有關按揭保費如何計算的事宜，在此整理一下最常見的疑問，助大家溫故知新。

香港按揭證券有限公司網站可找到按揭保費的一覽表，表格一共有4頁，最常見的疑問是應該看哪一頁？首先，要先留意一下自己是選用「林鄭PLAN」的新按保計劃，還是原按保計劃(首置人士樓價在400萬元或以下做90%按揭，以及樓價在600萬元或以下，做不多於80%按揭)。

原按保計劃而又沒有擔保物業及有其他按揭在身的話，一般是看保費表1。至於用「林鄭PLAN」的人士，視乎樓價去參考保費表3或4。另外，由於大部分申請主都是選用H按或P按，即是浮息計劃，因此主要留意的是保費表的上半頁。

另一個常見的誤解是按揭保費表上有「一次付清」及「每年支付」，「一次付清」保費較便宜一點。但不少申請人會聽坊間說保費可分期攤還，便以為是以「每年支付」的方式去付款。實際上，如果申請人的收入足以通過入息要求，可選用「一次付清」按揭保費，並把該筆款項連同樓按一併上會，每月供樓同時供保費，這樣是會較選用「每年支付」保費划算。

最後，其實按揭保險公司會為大部分的申請人提供按揭保費折扣，能通過壓力測試的話，多數可有65折，爆壓測但又能符合供款佔入息比率不多於50%的話，多數有71.5折。如果對計算方法不清晰，建議向銀行或專業人士查詢，便更穩妥。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣