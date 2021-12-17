陳永傑：2021為樓市復甦年　交投暢旺勝舊年

臨近年尾，是時候總結今年樓市表現。今年可算是樓市復甦年，經歷完前年的社會事件，去年的新冠疫情大爆發，樓市曾一度陷入低潮，發展商放慢推盤步伐，一手靜局；二手睇樓活動受阻，交投膠着。隨着年初疫苗面世，市民廣泛接種下，本港疫情大幅受控，經濟活動逐步恢復，樓市亦成功走出疫市陰霾，重振威風，不論一手新盤或二手物業，交投表現均勝舊年。

先講一手新盤，發展商今年全速推盤，月月有新盤下，今年首11個月，一手私人住宅買賣合約登記錄得15,967宗，已超越去年全年15,013宗，暫升6%；成交金額亦由去年全年的1,728.2億元，急升至今年首11個月累積的2,192.5億元，累計升幅達27%，可見市場購買力強勁，買家普遍睇好後市，置業信心不減。

至於二手物業，表現可謂價量齊升。二手私人住宅買賣合約登記今年首11個月累積錄得48,646宗成交，較去年全年的41,353宗急升18%，數字更創近9年新高，顯示累積多時的市場購買力，今年全面釋放；而反映樓價的中原城市領先指數CCL，亦由去年底的176.22點躍升至截稿前的187.75點，年內累積升幅6.5%。本港住屋剛性需求有增無減下，相信樓價易升難跌，業主只要貼市價放售，物業仍可快速獲承接。

2021年進入倒數階段，樓市交投未有放慢，本月仍有多個一手新盤推出，遍布港九新界，貨種多元而且供應充足，繼續為樓市增添動力，加上中港兩地小通關在即，可算為來年全面通關踏前一大步，市場普遍憧憬通關帶來新機遇，內地客重臨香港買樓為市場增添新一批購買力，預計超級豪宅會率先受追捧，讓我們拭目以待。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑