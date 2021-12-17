【瑞通推介】大市偏軟　資金好淡分歧

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國總統拜登正式簽署將債務上限提升至2.5萬億美元的法案。英倫銀行意外加息0.15厘，市場憧憬多家主要央行收緊貨幣政策而無損經濟復甦。道指周四(16日)先升後回，倒跌29點或0.1%，報35,897點；大型科技股顯著回吐，納指收挫2.5%。

恒指周四曾挫265點至23,155點，創近15個月新低，其後獲承接，午後逐步收復失地，全日倒升54點或0.2%，報23,475點，結束連續4日跌勢。大市成交增至1,381億港元(下同)。

恒指跌破23,175關鍵支持後重返其上，單日轉向出現陽燭，MACD出現底背馳，14日RSI回升至36.73，保歷加通道正在收窄，通道底部(23,039點)可視作支持，10天線(23,783點)則為反彈阻力。雖然恒指周四破底後回穩倒升，屬利好表現，但近半年一浪低於一浪的形態尚未扭轉，要提防再穿底的可能。

恒指周五(17日)早段再度回落，曾跌逾200點，一度跌穿23,300點。恒指好倉(牛證及認購權證)周四錄淨流入逾1億元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)淨流出近8,200萬元，反映投資者預期港股繼續反彈。周四恒指牛證街貨重貨區為收回價23,000至23,099點，最多資金流入之收回價為22,700至22,799點；而熊證街貨重貨區為收回價24,600至24,699點，最多資金流入之收回價為24,000至24,099點。

周三(15日)急挫逾19%的藥明生物，周四大幅反彈11.3%，收報88.05元，盤中高見89.45元，為表現最好藍籌。有傳美國計劃將中資的生物科技公司列入禁止投資名單，藥明公布不知悉任何或對業務營運造成重大不利影響的監管制度的變動，並擬斥資最多5億美元回購，刺激股價反彈。周四有近8億元北水淨買入藥明生物。輪證資金流方面，近1,200萬元資金趁反彈淨流出好倉，另有逾90萬元淨流入淡倉。美國商務部和財政部公布的限制投資名單未見藥明在列，藥明周五早段繼續做好，曾飆逾7%，逼近95元見阻力，其後升幅大為收窄。

阿里巴巴正在舉行投資者日，有券商預期集團將重新審視其整體願景和戰略，以及提供個別業務線的更新和藍圖。阿里股價連日在120元水平橫行整固，周四曾跌3.3%至117元，其後隨大市逐步收復失地，一度轉升，全日微跌0.2%收市，報120.7元，處10天線水平。周五早段曾跌3%，回落至117元以下。超過1,500萬元在周四淨流入其好倉，淡倉同日則有近100萬元淨流出。

快手周四最多瀉4%至78.75元，及後快速回升，一度倒升4%見85.4元，收漲3.5%於84.95元，收復10天線。快手公布整治戶外直播違規行為，今年六月至今累計封禁逾2.6萬個違規帳號。股份周五早段跌逾4%，一度回至81元邊。周四有逾10萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有約50萬元淨流出。

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