【高盛推介】英倫銀行宣布加息　滙豐逆市跳漲

高盛(亞洲)有限責任公司：英倫銀行周四(16日)宣布加息0.15厘，指標利率由0.1厘上調至0.25厘，超出市場預期。英倫銀行行長貝利指，指Omicron變種病毒對英經濟造成衝擊，但基於通脹壓力加大，英倫銀行不得不加息，市場對央行再度加快收緊貨幣政策預期升溫，金融股受支持。

滙豐控股周四升約0.4%，周五(17日)早段逆市繼續上升。早段高見46.75港元，突破1個月高位。現報46.1元，升約2.1%。此外滙控公布，周四於倫敦市場回購80.29萬股，涉資351.19萬英鎊。

觀察個股輪證資金流向，滙控認購證於過去兩日共錄得約100萬元資金流入。認沽證則於本周二(14日)及周三(15日)錄得資金流入後，周四資金轉向沽出。牛熊證方面，周四流入牛證的資金集中在42元收回價的貼牛。

滙豐購24964，行使價46.88元，2022年3月24日到期，實際槓桿11.9倍，貼價、行使價50元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高。

滙豐購29696，行使價51.9元，2022年5月23日到期，實際槓桿11.7倍，高槓桿、低面值。

滙豐牛60602，收回價42元，行使價41元，換股比率100，槓桿比率8.6倍，市場上最貼價、槓桿最高牛證之一。

滙豐沽11156，行使價41.83元，2022年4月22日到期，實際槓桿9.4倍，高槓桿、低街貨。

滙豐熊54139，收回價50元，行使價51元，換股比率100，槓桿比率8.7倍，近4元收回距離遠熊。

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