【高盛推介】英倫銀行宣布加息 滙豐逆市跳漲
2021年12月17日 11:35
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：英倫銀行周四(16日)宣布加息0.15厘，指標利率由0.1厘上調至0.25厘，超出市場預期。英倫銀行行長貝利指，指Omicron變種病毒對英經濟造成衝擊，但基於通脹壓力加大，英倫銀行不得不加息，市場對央行再度加快收緊貨幣政策預期升溫，金融股受支持。
滙豐控股周四升約0.4%，周五(17日)早段逆市繼續上升。早段高見46.75港元，突破1個月高位。現報46.1元，升約2.1%。此外滙控公布，周四於倫敦市場回購80.29萬股，涉資351.19萬英鎊。
觀察個股輪證資金流向，滙控認購證於過去兩日共錄得約100萬元資金流入。認沽證則於本周二(14日)及周三(15日)錄得資金流入後，周四資金轉向沽出。牛熊證方面，周四流入牛證的資金集中在42元收回價的貼牛。
投資者如看好滙控，認購證方面的貼價選擇可留意屬行使價50元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高的滙豐購(24964)。高槓桿選擇可留意年期約5個月的低面值滙豐購(29696)。牛證方面可留意屬市場上最貼價之一的滙豐牛(60602)，與現價有約4元收回距離。
滙豐購24964，行使價46.88元，2022年3月24日到期，實際槓桿11.9倍，貼價、行使價50元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高。
滙豐購29696，行使價51.9元，2022年5月23日到期，實際槓桿11.7倍，高槓桿、低面值。
滙豐牛60602，收回價42元，行使價41元，換股比率100，槓桿比率8.6倍，市場上最貼價、槓桿最高牛證之一。
滙豐沽11156，行使價41.83元，2022年4月22日到期，實際槓桿9.4倍，高槓桿、低街貨。
滙豐熊54139，收回價50元，行使價51元，換股比率100，槓桿比率8.7倍，近4元收回距離遠熊。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk。