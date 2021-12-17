YOHO壓軸項目The YOHO Hub　食正北部都會區發展優勢！

新界北都會區發展在即，元朗被視為目前當中最成熟地段，加上生活、交通，以至商業配套已相當完善，吸引不少準買家入內覓盤，最受觸目新盤首選YOHO系列壓軸項目—The YOHO Hub！項目食正北部都會區發展優勢外，更是座落於發展成熟的YOHO社區，屬港鐵元朗站上蓋唯一住宅項目，更設有基座商場YOHO MIX，以天橋連接現有YOHO MALL形點I及形點II，構建逾100萬呎購物網絡，組成屯馬線沿線大型商場之一，提供各色各樣的生活所需，以及休閒娛樂，稱得上購物消閒風雨無阻。

作為港鐵元朗站上蓋唯一住宅項目，The YOHO Hub更盡享鐵路四通八達的優勢，半小時内已可抵達兩大主要商業地點，九龍站ICC及香港站ifc，一程車更可直達購物熱點尖沙咀及CBD2啟德商業區。居民於柯士甸站亦可接駁香港西九龍站，穿梭港九新界，以至貫通內地網絡都相當方便快捷，若駕車的話，由項目出發更可15分鐘左右連接雙口岸，包括落馬洲管制站及深圳灣口岸。

元朗YOHO社區經多年發展，已蛻變成集合住宅、交通、零售於一身的優質大型社區，成為講求生活質素人士的聚居地。而在外區客持續進駐，以及區內分支家庭住屋需求與日俱增下，YOHO社區物業成交呎價及呎租均屢創新高，升幅持續跑贏大市！市場更預期元朗往後樓價升值潛力可睇高一線，皆因該區屬未來新界北鐵路樞紐外，更有多個基建項目將逐步完工，其中，港深兩地共同發展的港深創新及科技園，預期可於2024年迎來首批樓宇，香港科技園公司料將率先在深圳科創園區，設立香港科學園深圳分園，讓有興趣於大灣區開展業務的企業落戶該區，料將匯聚全球科研人才，為該區帶來一批具消費力的優質租客。想知更多，即刻去片！

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