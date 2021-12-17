華融金控出售美國資產　料錄淨虧損2524萬元

其中倍洋及誠優的投資組合位於美國紐約州奧爾巴尼及布法羅的學生公寓及位於芝加哥的商業樓宇。翠冠則持有位於紐約州4幅土地及建築物，總面積為24.9英畝。

待最終審核後，預期集團將就出售事項實現淨虧損約25,241,712港元。公司自出售事項收取的代價為41,919,100美元，將用作集團一般營運資金。於出售事項完成後，公司將不再持有目標公司任何權益，而目標公司的財務業績將不再併入集團帳目。該公司及買方最終均由中國財政部控制。

公司指出，考慮到COVID-19全球大流行及中美之間的經濟政治關係，對目標公司的投資回報具有不確定性且不穩定。出售事項將讓集團得以優化投資組合、將財務及人力資源重新分配至其他現有業務，以及因應目前的經濟環境，有利於實現其在業務經營中採取更加謹 慎方法的發展戰略。

此外，集團認為，出售事項將鞏固集團財務狀況，減低其現時面臨的財務風險。鑑於疫情導致的目前金融環境，集團相信維持財務靈活性相當重要。就此而言，出售事項將為集團帶來正數的現金流量，有利集團營運資金及流動性。