熊俊傑：英倫銀行率先加息　英鎊吸引力增

在肯定與不確定之間選擇，英倫銀行最終理性確定把央行有史以來最低紀錄的0.10%，向上調高0.15%，使目標利率升至0.25%。英倫銀行亦成為七大工業國集團國家(G7)中，在新冠疫情爆發以來，首個加息的國家。

回顧10月，英倫銀行行長貝利(Andrew Bailey)已對外發放加息信號，惟當時由於第三季經濟增長較首兩季放緩，最終貨幣政策委員會在11月會議以7比2決定維持0.1厘目標息率不變。其後亦由於市場懷疑英倫銀行加息決定及Omicron變種病毒在12月在英國爆發，市場預期由幾乎肯定加息，跌至昨日(16日)議息前夕約只有26%機會。

英倫銀行最終再一次作出與市場預期不同的決定，消息令英鎊頓時抽升超過逾百點子。筆者認為，英倫銀行今次決定是在已肯定的事實上作出了理性的決策，而不再為未確定的Omicron病毒可能引發的經濟風險而猶豫不決。

英國上月通脹率為5.1%，屬10年來最高，大幅超出央行目標上限。自8月開始，通脹一直高過通脹上限，央行以加息回應合情合理。不過，筆者認為除此之外，投資者應該理解央行加息的決定，是基於未來通脹預期以定。正如行長貝利提及，通脹壓力持續，他對中期通脹感到憂慮。而在昨日公布的最近經濟預測顯示，英倫銀行將明年4月的通脹預測上調升至6%。這進一步肯定了在未來半年通脹壓力將進一步加大，並很可能會對經濟造成損害，因此有必要果斷加息，壓抑通脹。而在面對Omicron可能引發的經濟風險，央行亦以溫和加息0.15厘作出平衡，做法相當合理。

加息後，會否看好英鎊發展？在中短線而言，今次的貨幣政策調整，無疑為英鎊吸引力加分。當美國面對39年來最高通脹，但加息時間預計最快在明年第二季或之後，相比英國在明年2月很大機會再次加息，息差優勢或會為英鎊帶來支持。

交易部署上，投資者可考慮於1.3280或以上買入英鎊兌美元(GBP/USD)，上方阻力1.3320及1.3550，跌穿1.3150止蝕。另外，由於歐洲多國疲情反覆及歐洲央行昨日亦維持利率及多項經濟刺激措施不變，歐元或走低於英鎊。現價可看淡歐元兌英鎊(EUR/GBP)，下望支持位0.8390及0.8305，升穿0.86止蝕。

艾德證券期貨高級副總裁 熊俊傑(此為一般市場評論，並非構成投資建議，投資者請自行負責。)