內房大亨今年身家蒸發近3600億元　佢一個就佔超過1/3...

內地房企連環爆發債務危機，除了拖累股價急瀉，個別房地產大亨被迫賤賣資產還債，今年累計損失已超過460億美元(約3,588億港元)，其中情況最嚴峻的恒大集團，其董事長許家印的損失就超過總數的1/3。

由外媒編撰的億萬富翁指數，許家印今年身家蒸發172億美元(約1,341億港元)，是2021年財富損失最慘重的其中一位富豪。據報，許曾以420億美元的身家成為亞洲第二大富豪，隨着恒大股價暴跌，當局敦促他動用個人財富償債，其身家已跌至61億美元左右。

此外，由許榮茂創辦的世茂集團也出陷入財困，債券及股價雙雙暴跌，許今年的身家也縮水52億美元，減至44億美元。佳兆業集團郭氏家族今年財富也大縮近9成，至只有1.6億美元。

香港中文大學經濟學副教授莊太量表示，長期依賴高槓桿發展的內地房地產業，在過去20年迅速增長，同時推動了內地財富日益壯大。然而，隨着銀行信貸額度降低，發展肯定會有所放緩，加上內地進行經濟轉型，未來房地產將不再是推動經濟的主流。