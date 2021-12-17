金價重上1800美元 道期向好

美匯指數報96.05；港匯見7.8021；離岸人民幣(CNH)報6.3814；美元兌日圓報113.7；歐元企1.1321，英鎊處1.3316。金價重上千八關，報1,808美元。布油報74.48美元，紐油報71.73美元。比特幣跌逾3%，企4.7萬美元水平。道指期貨升42點。

●市後關注點

18:00 歐元區11月消費者物價指數(CPI)

-華人置業下午停牌，今早表決私有化，小股東斥「搵笨」。

-阿里巴巴：淘特和淘菜菜活躍用戶按年增2倍。

-華融金控出售美國資產，料錄淨虧損2,524萬元。

-政府委任姚建華為保監局新主席，為期3年。

-傳騰訊旗下9款應用程式逐步恢復更新。

-商湯集團傳獲得39億元基石投資。

-滙豐因反洗錢不力被英國監管機構罰款6.6億元。

●中國經濟：

-工信部：到2025年推動形成100萬家創新型中小企。

-中國向下修訂去年GDP增速至2.2%。

-中汽協：料明年內地汽車總銷量按年升5.4%。

-內地首11個月公共預算收入按年增12.8%。

●美國未決定是否進一步限制向中芯出售技術。

●內房大亨今年身家蒸發近3,600億元，佢一個就佔超過1/3...

●澳洲財長：華經濟脅迫，卻依賴澳洲鐵礦石。

●長和向Cellnex出售通訊塔，或遭英國否決。

●日本央行維持負利率，延長中小企業融資支持。

●甲骨文擬購電子病歷公司Cerner，涉2,340億元。

●Apple招聘工程師，為研發自家無線晶片舖路？

●傳俄央行擬全面禁止虛擬貨幣，比特幣跌逾2%。