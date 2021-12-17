聯交所引入SPAC上市機制　明年1月起生效

聯交所將實施《諮詢文件》中的建議，但會作出若干修訂，主要修訂包括：

●規定SPAC於首次上市時須向至少20名機構專業投資者。

●至少要有一名SPAC發起人持續持有(a)證監會發出的第6類／第9類牌照；及(b)發起人股份的至少10%，但亦將會考慮按個別情況授予豁免。

●董事會成員中有足夠的證監會持牌人士，須至少有兩人是第6類或第9類證監會持牌人。

另外投票權與股份贖回權改為加強獨立PIPE投資的規定。該所認為，若能夠提高PIPE投資要求以支持SPAC併購目標的估值，股份贖回權與SPAC併購交易投票並不需要掛鈎。

PIPE指上市後私募投資，指為完成SPAC併購交易而進行的獨立第三方投資，而該等投資在公布進行SPAC併購交易之前已經議定、並被列作該交易的其中一部分條款。修訂建議方案，根據SPAC併購目標的議定估值引入一個隨着PIPE規模遞減的PIPE最少佔比機制，並規定PIPE須來自資深投資者的重大投資。