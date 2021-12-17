【羅生門？】清華控股稱趙偉國對紫光債務處置言論失實

「半導體國家隊主力」紫光集團的破產重整方案，在較早前遭到集團董事長趙偉國強烈反對，指控方案將造成超過734.19億元人民幣的國有資產流失。繼紫光的託管人反駁指控，紫光股東清華控股亦表示，近期紫光集團少數股東健坤集團及其實控人趙偉國發布有關紫光集團債務風險處置的不實信息。清華控股特此申明，相關信息未經清華控股授權，不代表清華控股意見。

清華控股發布關於紫光集團有關情況的聲明稱，紫光集團由清華控股持股51%、健坤集團持股49%。紫光集團在2020年11月由於無力償還境內外巨額到期債務出現全面違約，企業經營難以持續。在國家有關部門大力支持下，清華控股引入專門工作團隊及時進駐，積極穩定形勢，全面加強管理，紫光集團逐步呈現穩中向好的態勢。2021年7月，紫光集團由於債權人申請並經法院裁定進入破產重整司法程序。清華控股配合法院指定的紫光集團管理人依法推進紫光集團司法重整工作，並在過程中及時有效進行信息披露。

與此同時，內媒引述趙偉國周五(17日)回應稱，他「沒有散布不實言論」，並否認對其操縱紫光集團的指責，趙偉國稱紫光集團管理人聲明罔顧事實，以「資不抵債」誤導債權人就範，其言論行徑於法無據。