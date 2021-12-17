惠譽及穆迪下調世茂集團信貸評級 列入負面觀察名單
2021年12月17日 17:53
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惠譽及穆迪周五以流動性惡化、再融資風險增加為由，下調內房股世茂集團(00813)的信貸評級，並列入負面觀察名單。
世茂周五跌4.87%，收報5.47元。至於該企旗下的世茂服務(00873)周五再出手「護盤」，按5.11至5.32元，回購100股，涉資517.16萬元，計及周五，該股已連續4個交易日斥3,082.31萬元回購。世茂服務周五股價跌2.29%，收報5.12元。
穆迪把世茂企業家族評級(CFR)由「Ba1」降低至「Ba3」。穆迪表示，該企融資渠道受限，未來6至12個月有大量債務到期。該行預計世茂的合同銷售額將繼續下降，將進一步減少公司的經營現金流，進而減少其流動性。
惠譽將世茂的發行人違約評級由「BBB-」下調至「BB」，同時被列入負面評級觀察名單。
值得留意的是，有外媒引述知情人士透露，中國金融監管機構正在協調世茂集團控股有限公司與一些信託公司之間的貸款延期談判。
同日穆迪把富力地產(02777)評級下調至「Caa2」，展望「負面」，反映該公司的流動性疲弱，儘管該公司計劃加速房地產銷售和資產處置，但經營和融資條件充滿挑戰，該企能否產生足夠的現金流，來償還未來6至12個月到期債務的能力有高度不確定性。