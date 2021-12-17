惠譽及穆迪下調世茂集團信貸評級　列入負面觀察名單

穆迪把世茂企業家族評級(CFR)由「Ba1」降低至「Ba3」。穆迪表示，該企融資渠道受限，未來6至12個月有大量債務到期。該行預計世茂的合同銷售額將繼續下降，將進一步減少公司的經營現金流，進而減少其流動性。

惠譽將世茂的發行人違約評級由「BBB-」下調至「BB」，同時被列入負面評級觀察名單。

值得留意的是，有外媒引述知情人士透露，中國金融監管機構正在協調世茂集團控股有限公司與一些信託公司之間的貸款延期談判。