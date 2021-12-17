傳禁互聯網券商向內地客提供離岸交易　富途股價下挫

外媒報道，內地將禁止富途及老虎證券等互聯網券商向內地客戶提供離岸交易，料禁令將阻止以數百萬計內地散戶投資香港及美國市場。報道提到，互聯網券商或會在未來數月正式收到禁令通知。富途控股(FUTU)美股市前跌近9%。

近期監管風暴吹向跨境互聯網券商，在人行官員指出互聯網券商未在中國獲得許可，如通過互聯網為中國客戶提供境外證券投資服務，屬從事非法金融業務。

人行金融穩定局局長孫天琦早前表示，部分境外證券經營機構在未取得境內相關牌照、僅持有境外牌照的情況下，利用互聯網平台，主要專門面向境內投資者提供境外證券投資服務，屬於「跨境交付」範疇；由業務實質看，跨境互聯網券商屬在中國境內「無照駕駛」，屬非法金融活動，這種定性與資本項目是否完全可兌換無關。

富途最新回應指，集團持續與內地監管部門保持積極溝通，截至目前並未自任何相關監管部門收到報道所提及內容有關的政策或指引，亦未獲悉任何相關監管部門擬發布相似政策或指引。

該集團又補充，一直以來在服務內地客戶時所沿用的行業法規、慣例和商業模式，與所有香港持有同類牌照的其他內資、港資、外資券商完全一致，並未做任何形式和模式上的創新和突破，並指法規層面也不存在「互聯網券商」這個分類，強調集團會積極配合監管部門做好工作。