樓價UPDATES：業主趁步入淡季前減租吸客

臨近年尾租賃市場步入淡季，部分業主為趁早租出單位以低租金吸客，大角咀港灣豪庭一個連平台單位，減租後以月租1.35萬港元租出，較市價低13%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21北山梁淑儀表示，北角和富中心3座中層D室，實用面積約733方呎，三房間隔，獲區外換樓客以1,178萬元承接，呎價約16,071元。原業主於2011年3月以730萬元購入單位，持貨至今帳面獲利448萬元。

●美聯胡宗樂稱，北角威景臺D座中層3室，實用面積約700方呎，三房間隔，以1,580萬元連車位成交，呎價約22,571元。原業主早在1992年以338萬元購入單位，持貨29年帳面賺1,242萬元，升值約3.67倍。

●美聯范浩銘表示，鰂魚涌太古城彩天閣低層D室，實用面積約760方呎，三房連套房間隔，原每月叫租約3.08萬元，減租後以約2.88萬元租出，呎租約37.9元。

●中原黃斯潁稱，大坑上林1座中層A室，實用面積約788方呎，三房連套房間隔，望開揚山景，成交月租約3.5萬元，呎租約44.4元。

●利嘉閣梁志偉指出，赤柱海灣閣A座單位，實用面積約1,483方呎，三房連套房間隔，以每月租金7萬元獲承租，呎租約47.2元，為該盤本月首宗租賃成交。

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九龍區

●香港置業劉顯表示，大角咀港灣豪庭本月暫錄8宗成交，屋苑7座低層連平台單位，實用面積約347方呎，減租2,000元，以每月租金1.35萬元租出，呎租約38.9元，較市價低13%。

●中原袁顯岸表示，紅磡黃埔花園本月暫錄8宗成交，屋苑11期9座高層A室，實用面積約505方呎，兩房間隔，以812萬元成交，呎價約16,079元。原業主持貨11年帳面獲利512萬元，期內升值1.7倍。

●香港置業曾家輝稱，奧運站浪澄灣6座中層A室，實用面積約550方呎，兩房間隔，以每月租金約2.4萬元放租，減租2,000元，成交月租約2.2萬元，呎租40元。新租客為夫婦，睇樓兩次即決定承租單位。

●香港置業蘇國榮指出，長沙灣泓景臺3座高層F室，實用面積約477方呎，兩房連露台間隔，以每月租金1.9萬元放租，約1個月後獲同區客洽詢，議價後減租1,500元，成交月租約1.75萬元，呎租約36.7元。

●美聯徐永成稱，啟德區本月暫錄約15宗租務成交，嘉匯9座中高層E室，實用面積約632方呎，三房間隔，獲外區客以月租2.75萬元一口價租住，呎租約43.5元。

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新界區

●美聯周南輝稱，大埔新達廣場5座中層G室，兩房間隔，向東南望海景，實用面積約489方呎，獲外區首置客以778萬元購入自住，呎價約15,910元。原業主於2000年6月以208萬元購入物業，是次轉手帳面獲利570萬元，期內升值約2.74倍。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山中心1座中層H室，實用面積約468方呎，兩房間隔，開價約785萬元，減價至773萬元易手，呎價約16,517元。原業主於1996年以232萬元購入單位，持貨25年帳面獲利約541萬元，升值約2.3倍。

●美聯陳少鴻表示，馬鞍山雅景臺3座低層B室，實用面積約607方呎，套三房間隔，最初叫價760萬元，減價5.5%至718萬元獲同區換樓客承接，呎價約11,829元。原業主2011年1月以318萬元購入物業，是次轉手帳面賺400萬元。

●中原侯惠良表示，大圍居屋雲疊花園6座中層H室，實用面積約591方呎，三房間隔，已補價自由市場成交價735萬元，呎價約12,437元。原業主於1990年2月以約49.5萬元購入單位，當時單位未補地價。

●中原呂學維表示，粉嶺中心12月暫錄約3宗成交，最新成交為C座低層2室，實用面積約535方呎，三房間隔，議價後以643萬元獲承接，呎價約12,019元。原業主於2010年以275萬元購入上址，持貨約11年帳面獲利368萬元，單位升值約1.3倍。

●利嘉閣溫錦華稱，將軍澳廣場7座中高層H室，實用面積約414方呎，兩房間隔，新近以828萬元易手，呎價約20,000元。原業主於2006年5月以約193萬元購入單位，持貨約15年帳面獲利635萬元，物業升值約3.3倍。屋苑本月暫錄8宗二手成交，最低入場價由785萬元起。

●利嘉閣鄭健沐指出，將軍澳新都城2期8座低層C室，實用面積約363方呎，兩房間隔，以685萬元易手，呎價約18,871元。原業主於2008年1月以約206萬元購入單位，持貨約13年帳面獲利約479萬元，物業升值約2.3倍。