新盤貨尾減價促銷 納米樓特色戶最多劈3成
2021年12月17日 21:55
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新盤市場氣氛熱鬧，有發展商趁勢推售新盤餘貨，並減價促銷。有主打納米單位的屯門現樓項目，將5個連天台特色單位售價下調，並成功沽出。豪宅新盤則續錄大額成交，西半山項目有連天台戶以逾2.58億元沽出。
●菁雋5個減價特色戶悉數沽出
新盤餘貨減價促銷，由佳源國際控股(02768)及陞域集團發展、已屆現樓的屯門「納米盤」菁雋早前修改價單，將5個頂層特色單位售價下調，部分單位最多減價逾三成，並於今日出售。據市場消息指，5個單位已經悉數沽出。
當中包括該盤面積最大的21樓6室，實用面積794方呎，連350方呎平台及722方呎天台，由原本折實售價約1,486.6萬元，減價33%至998萬元。
●大學閣連天台特色戶2.58億元招標沽出
華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，周五(17日)透過招標沽出4伙，單日套現逾5.2億元。其中，有連天台特色戶以逾2.58億元沽出。
據一手銷售資訊網資料，項目的第1座16樓A室，實用面積3,147方呎，連109方呎平台及2,827方呎天台，屬四房間隔，設私人升降機大堂，內置樓梯通往連天台，天台則設私人泳池。該單位以逾2.58億元沽出，呎價約8.2萬元。其他3宗成交價介乎約7,729.9萬元至9,522萬元。
●馬鞍山Silversands連天台戶5,425萬新高價沽
臨海項目不乏捧場客，由信和置業(00083)發展的馬鞍山Silversands，周五(17日)沽出1伙連天台特色單位，做價創項目新高。該單位為3座9樓A室，實用面積1,654方呎，連1,382方呎天台及447方呎平台，採四房間隔，以5,425.12萬元成交，呎價32,800元，成交價及呎價均創項目新高。據悉，項目至今累計沽出108伙，套現逾11.8億元。
●CAINE HILL明日首輪賣50伙
市區新盤開售在即，恒基地產(00012)旗下的上環CAINE HILL明日展開首輪發售，將發售50伙。據市場消息指，項目截至今日(17日)下午7時，累計錄得逾600張入票，亦即超額認購逾11倍。
●海茵莊園明日發售312伙
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，將於周六(18日)發售312伙。據悉，項目最終接獲720個入票，亦即超額逾1倍。
●牛頭角皓日明日次輪賣130伙
恒隆地產(00101)發展的牛頭角皓日，周六(18日)展開涉及130伙的次輪銷售。據市場消息指，項目日前截票，並接獲約1,400張入票，超額約9倍。
●匯璽III開放式呎價26,347元
新鴻基地產(00016)旗下西南九龍匯璽III，新近錄得新成交。據一手銷售資訊網資料，項目的第6座36樓G室，實用面積273方呎，屬開放式單位，連開放式廚房，以719.28萬元成交，呎價約26,347元。
●維港滙I 兩房1,176萬元成交
由信和置業(00083)及會德豐地產等5大發展商合作的西南九龍維港滙系列，新近錄得1宗大額成交，累計已於本月錄得37宗。最新成交單位為維港滙II的2座20樓A單位，實用面積1,001方呎，成交價為3,010萬元，呎價30,070元。
另外，維港滙I的3B座18樓D室，實用面積448方呎，屬兩房間隔連開放式廚房，以1,176.49萬元成交，呎價約26,261元。另維港滙II的3B座11樓F室，實用面積328方呎，設一房連開放式廚房，以818.32萬元成交，呎價約24,949元。
●堅尼地城KENNEDY 38 一房914萬沽
新鴻基地產(00016)、恒基地產(00012)及會德豐地產合作發展堅尼地城KENNEDY 38，今日(17日)沽出1伙，單位為6樓D室，實用面積332方呎，屬一房間隔，以914.11萬元成交，呎價約27,533元。
●西半山半山捌號一房1,060.4萬沽
英皇國際(00163)旗下西半山半山捌號新錄本月首宗成交，單位為29樓C室，實用面積310方呎，屬一房間隔，以1,060.4萬元沽出，呎價約34,206元。
●海日灣II連天台特色戶以1,976.1萬沽
大埔白石角已屆現樓的海日灣II，有特色單位以1,976.1萬元沽出。該單位為第9座20樓A室，實用面積1,019方呎，連899方呎天台，屬三房間隔，透過招標沽出，呎價約19,393元。