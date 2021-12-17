新盤貨尾減價促銷　納米樓特色戶最多劈3成

新盤市場氣氛熱鬧，有發展商趁勢推售新盤餘貨，並減價促銷。有主打納米單位的屯門現樓項目，將5個連天台特色單位售價下調，並成功沽出。豪宅新盤則續錄大額成交，西半山項目有連天台戶以逾2.58億元沽出。

●菁雋5個減價特色戶悉數沽出

當中包括該盤面積最大的21樓6室，實用面積794方呎，連350方呎平台及722方呎天台，由原本折實售價約1,486.6萬元，減價33%至998萬元。

●大學閣連天台特色戶2.58億元招標沽出

華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，周五(17日)透過招標沽出4伙，單日套現逾5.2億元。其中，有連天台特色戶以逾2.58億元沽出。

據一手銷售資訊網資料，項目的第1座16樓A室，實用面積3,147方呎，連109方呎平台及2,827方呎天台，屬四房間隔，設私人升降機大堂，內置樓梯通往連天台，天台則設私人泳池。該單位以逾2.58億元沽出，呎價約8.2萬元。其他3宗成交價介乎約7,729.9萬元至9,522萬元。

●馬鞍山Silversands連天台戶5,425萬新高價沽

●CAINE HILL明日首輪賣50伙

●海茵莊園明日發售312伙

●牛頭角皓日明日次輪賣130伙

●匯璽III開放式呎價26,347元

●維港滙I 兩房1,176萬元成交

另外，維港滙I的3B座18樓D室，實用面積448方呎，屬兩房間隔連開放式廚房，以1,176.49萬元成交，呎價約26,261元。另維港滙II的3B座11樓F室，實用面積328方呎，設一房連開放式廚房，以818.32萬元成交，呎價約24,949元。

●堅尼地城KENNEDY 38 一房914萬沽

●西半山半山捌號一房1,060.4萬沽

●海日灣II連天台特色戶以1,976.1萬沽

大埔白石角已屆現樓的海日灣II，有特色單位以1,976.1萬元沽出。該單位為第9座20樓A室，實用面積1,019方呎，連899方呎天台，屬三房間隔，透過招標沽出，呎價約19,393元。