美股道指急挫600點　港股夜期穿二萬三

美股跌勢加劇，道指曾挫600點，現跌587點或1.64%，報35,309點；標指報4,604點，跌63點或1.37%；納指報15,011點，跌168點或1.11%。港股期指夜市低見22,990點，目前報23,078點，跌64點．低水115點。

【22:30】憂慮聯儲局加息及疫情進一步蔓延，美股周五全線下挫，道指跌451點，至35,446點；標指跌54點，至4,614點；以科技股為主的納指跌207點，至14,973點。港股外圍方面，恒指夜期現報23,102點，跌40點，低水91點。

美國總統拜登正式簽署將債務上限提高2.5萬億美元的法案，讓財政部可繼續發債，避免政府債務違約風險，料政府可持續運作至2023年。

個股方面，軟件巨擘Adobe截至12月3日止第四季收入按年上升20.03%至41.1億美元；純利按年大幅倒退45.2%至12.33億美元，每股純利2.57美元。該企公布的明年首季及全年財政指引均遜市場預期，其董事及行政總裁Shantanu Narayen表示，對公司業務充滿信心，發展仍然穩健，強調明年財政年比今年少一個星期，投資者應考慮這因素。該企股價跌1%。

傳電腦科技公司甲骨文(Oracle)計劃收購電子病歷公司Cerner，料斥資約300億美元(約2,340億港元)，若交易成功，料有助旗下軟件在醫療保健數碼市場發展。其股價跌6.11%。

電動車初創企業Rivian在上市後首次公布季度業績，截至9月底止第三季收入100萬美元；虧損按年擴大至12.33億美元，主要是推出新車型和開發未來車型的成本增加。該企行政總裁料今年電動車產量將較目標「減少數百輛」，其股價跌12.95%。

美國聯邦快遞(FedEx)截至11月底止第二季收入按年增長14.15%至234.74億美元；純利倒退14.84%至10.44億美元；經調整後每股純利4.83美元，勝預期。股價升9.21%。

加拿大皇家銀行(RBC)財富管理預期，儘管因疫情、通脹、供應鏈和勞工市場壓力，明年經濟增長速度將減慢，但從今季企業的回購活動快重回疫前水平等因素來看，都反映明年美股將繼續有支持。

油價方面，高盛預期2022及2023年布蘭特期油將維持約每桶85美元，但供不應求狀況若持續，不排除每桶油價在2023年上升至100美元，預期消費將在未來兩年達至新高，推動原油需求。紐約期油及布蘭特期油的已由10月時高位下跌逾10美元，該行認為這是由於市場對疫情發展的過度反應。紐約期油跌2.39%；布蘭特期油跌2.15%。