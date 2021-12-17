【產經評論】對華濫用制裁牌　加速美資本沒落

美國近期連環出招，合共逾40家中國相關科企被列入黑名單。可見，美國正瘋狂對華祭出「制裁牌」，這也許能拖慢對手短期發展步伐，卻無助解決美國自身競爭力不足的問題，最終只會迫使中國加快減少對美國資本和技術的依賴，失去與全球第二大經濟體的經貿互動，美國經濟非但難復舊觀，內部治理亦只會愈加困難，到頭來加速美國經濟墮落，衰敗的軌道已愈益顯現。

打從前朝特朗普政府，除了向中國商品加徵關稅外，還向中國的關鍵敏感企業實施制裁，其最終目的是拖慢中企在創新技術方面的發展，好讓美國能急起直追。事實上，這些年中國在人工智能（AI）、生化科技和央行數碼貨幣發展方面皆領先美國，現屆拜登政府正無所不用其極，以制裁手段限制高技術流入中國科企，勢要做到「卡脖子」效果。

問題是，譬如在AI領域，中國的成功在於14億人口提供大數據及普及的電子商貿應用環境，這些市場基礎是美國難以追趕，更何況美國科企以自身商業利益行先，不願意與拜登合作，而美國內部在AI道德問題上的爭拗亦沒完沒了。如是者，只管拖慢別人步伐，自己卻原地踏步甚至退步，非但不能勝出，更會帶來打倒美國一直引以為傲的自由市場經濟原則和國際經貿規則的反效果。

美國慌不擇路，針對中國科技發展的制裁消息勢陸續有來，更圖制訂新框架拉攏亞太諸地聯手圍堵。對此，中國的應對是設法提升技術自給率，減少對美國資本的依賴。香港作為內地的國際金融中心，將在協助中企融資和推動人民幣國際化上擔當重要角色。香港拍板由下月起推出特殊目的收購公司(SPAC)上市制度，預示未來將有更多中國「獨角獸」企業選擇落戶香港而非紐約。美國新股市場難再復今年大旺，損害的是華爾街利益和長期競爭力。

也許，美國愈是加大對中國科企的制裁，就愈是向世人展示中國科技的實力。值得留意，最近美國主導創建的「出口管制和人權倡議」框架聲明，其盟友日本並不在列，主要是考慮到對供應鏈的影響。疫下日本經濟發展本已艱巨，實在沒有必要自綁手腳。可見，美國繼續濫用「制裁牌」，在國際上的反彈只會愈來愈大。

美國的創新滯後定局已成，缺乏體制與結構改革，梳理資源以加強進步的力量，僅利用霸權老本在外部攪局分化，推動與華經濟脫鈎，替美資「倒米」，只會加速全球「去美元化」趨勢。中國崛起，美國衰落，看來絕非偽命題。