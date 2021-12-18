東方日報B1：美制裁中企激化　添8家捱打

現屆美國政府不時「放風」擬降低針對中國貨的關稅，實際上卻繼續以所謂國家安全和侵犯人權為藉口制裁中國企業，換個姿態打貿易戰，並激化科技戰。美國繼由商務部周四晚間(本港時間‧下同)將34家中港企業及機構踢入貿易黑名單後，財政部周五凌晨再將8家中國科技企業加入投資黑名單，另打壓新疆產品的《防止維吾爾人強迫勞動法案》亦已獲參眾兩院通過。

華府昨日宣布將無人機大廠大疆、曾申請在港上市的人工智能(AI)公司曠視科技，以及中科曙光等4家內地上市公司合共8家中國科企認定為中國軍工企業，按此美國個人及美資機構不得投資其證券，所謂理據是他們「積極支持中國政府針對宗教及種族上少數族群，尤其是新疆維族的生物辨識監控……這次行動是確保美國金融系統及投資者不得為他們所用」，跟上周五封殺商湯的理據差不多。

「中箭」的曠視批評，華府上述指控毫無事實根據，強調日常經營不會因此受影響。就華府不夠24小時內從貿易或金融封殺42家中港實體，中國外交部發言人汪文斌表示，華府泛化「國家安全」概念，捏造各種藉口打壓中國機構和企業已經「歇斯底里、不擇手段」，中方將採取一切必要措施維護中國機構和企業的合法權益。中國駐華盛頓大使館發言人表示，華府的行動違反自由貿易規則，威脅全球供應鏈安全。

幾乎同一時間，參議院跟隨眾議院通過《防止維吾爾人強迫勞動法案》，內容為要求國土安全部擬定清單，列舉與中國政府合作、壓迫新疆維族的實體，而企業必須向政府提出「明確且令人信服的證據」，證明進口自新疆的產品未涉及強迫勞動，否則一律推定皆由強迫勞動生產，禁止進口到美國。白宮早前已表明總統拜登會簽署相關法案。

多晶硅廠恐受累 光伏股挫

現屆白宮熱衷環保，務求與中國爭奪全球治理的話語權。白宮發言人普薩基稱，政府將與國會密切合作執行《防止維吾爾人強迫勞動法案》，確保全球供應鏈沒有強迫勞動，並致力將半導體和潔淨能源等的供應鏈本地化或「轉往第三地」。

此外，日媒引述官方消息報道，台灣當局準備修訂法令，防止半導體等敏感技術流至對岸，最快今年底或下月發布，要求台企把內地資產、工廠或子企售予中資前必須獲得批准，而且任何曾獲台灣當局資助的專業人士前往對岸前，須先尋求批准。