1周10大驚奇︰全球政經局勢藏暗湧　「黑天鵝」將至？

2021年已來到尾聲，今年全球經濟復甦進展尚算良好，在去年基數較低的情況下，各國經濟增速大幅反彈。然而，後疫情時代產生的問題，如供應鏈中斷、通脹高企等仍帶來了不少困擾。有外媒盤點了明年有機會發生的10大「黑天鵝」事件，即一些發生率極低、易被忽略，卻會造成極大影響的風險。

【1、Omicron變種病毒大爆發 各國再陷封鎖】

近日Omicron變種病毒席捲全球，雖然新型病毒的影響還未能確定，若症狀較輕，人們可能回歸到疫情前的生活。不過，如果各國再度封鎖，就算只封3個月，也可能讓明年全球經濟增長損失1個百分點；同時，民眾在家網購會讓全球貨運系統更加擁擠，讓物價飆漲。

【2、通脹持續高企】

目前通脹壓力由多重因素所積累，美國企業已大幅將薪資調高，俄羅斯與烏克蘭的衝突未來或讓天然氣等能源價進一步上漲，極端氣候則可能導致糧價飆高。不過，若疫情再度惡化，也可能因為需求降低而抑制能源價格。

【3、聯儲局加息】

歷史數據顯示，美國聯儲局收緊貨幣政策，往往為市場帶來災難。目前全球風險資產價格本已處於高位，令風險變得更高。美股估值正處於歷史高位，美國樓價加速上漲，也表明房地產市場的風險比2007年次按危機以來的任何時候都要大。

【4、新興市場勢危】

明年美國聯儲局料會進行自疫情以來的首次加息，可能意味着新興市場將出現大跌。美國利率上升通常會提振美元，並使發展中經濟體的資本外流，有時還會引發貨幣危機。

在2013年和2018年的加息周期，受影響最大的是阿根廷、南非和土耳其。據統計，這3個國家加上埃及、巴西，將是2022年5大風險經濟體。另方面，沙特阿拉伯、俄羅斯的債務相對較低，經常帳順差充裕，在新興市場中，資本外逃的風險似乎最小。

【5、中國經濟增長停滯】

中國內地房地產債務危機，加上接連不斷的防疫封鎖、能源短缺等問題，導致經濟增速明顯放緩。雖然能源危機在2022年應該會緩解，但其他問題可能不會改善。中國在防疫政策上堅持「清零」，可能意味封城變得更頻密。在需求疲軟和融資受限的情況下，佔中國經濟約25%的房地產建設可能會進一步下滑。

分析估計，如果中國經濟增速在明年放緩至3%，勢將引發全球連鎖反應，大宗商品出口國將少了主要買家，並可能破壞全球緊縮貨幣政策計劃。

【6、歐洲政治動盪】

意大利2022年1月將改選總統，可能讓聯合政府倒台。法國總統馬克宏則將在4月的大選受到右派挑戰。如果意、法等關鍵國家由「疑歐派」掌權，歐央行將會失去政治支持，恐怕引發歐債危機。

【7、英國脫歐後遺】

英國和歐盟之間有關北愛爾蘭邊境的談判勢必會持續到2022年，達成共識將很艱難。如果談判破裂，根據過去英國脫歐引發的事件看，這種不確定性將打擊商業投資並拖累英鎊，從而推高通脹。如果英歐爆發全面貿易戰，關稅和物流困境也可能會推高物價。

【8、財政政策「收水」】

各國政府在這一年間不斷燒錢補貼民眾，不過多數國家已決定停止援助，家庭收入將大受影響。美國財政政策在2021年第2季從推動成長轉變為拖慢復甦，相關衝擊將延續至2022年。日本及中國則願意持續擴張財政支出，是2022年的異數。

【9、糧價飆漲】

若以史為鑑，飢荒一直是導致社會動盪的主要因素之一。新冠疫情和惡劣天氣共同推動全球食品價格逼近紀錄高點，並可能在明年持續。上一次衝擊發生在2011年，食品價格飆升引發民眾抗議活動，在中東就爆發了「茉莉花革命」。

【10、地緣政治】

巴西於明年10月舉行大選，屆時該國很可能仍處於疫情動盪和經濟低迷期，有很多事情可能出問題。在土耳其，反對派正推動將2023年選舉提前到明年，這些都是風險之一。

在亞洲，台海局勢的任何升級，都可能將其他全球主要大國拖入其中，包括美國。超級大國戰爭是最糟糕的情況，其他假設情景包括制裁行動，以及台灣半導體產業的崩潰等等。