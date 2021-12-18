致富智庫：想學姜濤提早plan退休　做好呢8件事可幫到你...

年僅20多歲的男子組合MIRROR成員姜濤不愧為「人氣王」，歌唱了得之餘，近年更包攬多個廣告密密吸「金」，但他早前卻指計劃7年後、在29歲之齡就「收山」，移民外國享受退休生活。不過，現實是只有少數人預早安排好自己的退休大計。

信安香港此前公布，訪問了近1,000名、年齡介乎35至60歲的港人有關退休健康指數調查顯示，僅49%人認為已為退休做好財務準備或已有準備，多達72%受訪者對退休時如何運用積存的強積金沒有明確想法。信安投資及退休金服務行政總裁程浩賢建議，港人應認識自己退休需要，提前建立儲蓄習慣，並要定期檢視自己投資組合是否按自己目標前進。

想享受快樂而無憂的退休生活，最好在退休前或後盡早辦好下列8大事件。

【1、投資自製長糧】

請勿忘記要好好運用供款數十年的強積金，至於如何使用這筆錢，抑或將其用作某項投資，則要視乎本身的理財習慣及需要，但有別於年輕人，臨近退休人士或已退休者切忌過分進取，宜保本至上，以免投資失利而需額外承擔風險，令退休大失預算。

有理財專家指出，以長者為例，買銀色債券好處多又夠穩陣，乃老友記的獨享「着數」。值得留意的是，最近兩批銀債，保證息率均達3.5厘，較通脹掛鈎債券(iBond)的2厘略高，能夠抗通脹之餘，又勝過將錢存放在銀行，其中以第5批於2023年到期的銀色債券為例，每手銀債已收取約174元利息。

換言之，以每人最多可獲配發14手計，一眾老友記將14萬元本金投資銀債，每隔半年可賺約2,400元利息，相當和味。補充一點，銀債不設二手市場，但可提早贖回，債券年期則為3年。同時，老友記亦可買入銀債及退休三寶(安老按揭、香港年金及保單逆按揭)，並在符合要求下取得長者生活津貼，達致自製退休長糧的目的。

另外，各位老友記亦要好好保護自己的財產，不要輕易聽信別人的投資貼士，亦要當心現時市場充斥各類「電話騙案」，切勿墮入陷阱。

【2、盡早還清負債】

若你打算在未來10年退休，需先肯定自己有能力在退休前償清貸款，如住屋按揭及車貸等，切勿將這筆負債一拖再拖。

以樓宇按揭為例，是不少人畢生中最重要的財務負擔，還款期少至數年，長則超過30年，所以這筆「長命債」一定要及時還清，而且愈早愈好，以便日後可以更好地預算如何花錢。

【3、購買適合醫保】

醫療保健乃不少老友記的超大型開支，「頭暈身㷫」的醫療費僅屬等閒之事，加上病後的物理治療、營養補身等開支則所費不菲，所以應該要在保險上做足前期工夫，以備不時之需。

各位亦要了解醫療保單的條款，包括保障範圍、續保條款、各醫療及住院項目的賠償上限，以及保單所列明的不保事項，購買切合自己需要的保險，最怕買了卻得物無所用，浪費金錢及時間，最慘於需要時又得不到應有的保障。

【4、養成運動習慣】

購買保險旨在多一份保障，但更切實際的做法是保持身心健康，做運動就是不二之選。做運動的好處很易理解，簡單來說就是身體好、病痛少，更可以減少求醫，節省一大筆醫藥費。

事實上，不少老友記每日凌晨時分便起床去公園晨運、緩步跑或做伸展運動，亦有不少喜愛聯群結隊行山欣賞大自然美景，此等運動均可達致有益身心的效果，特別在疫情下分外見效，所以擁有一個健康的身體才是真正擁有的財富，亦有助安享健康豐盛的退休生活。

【5、夫婦分段退休】

老夫老妻何時退休最適合？有指近1/5夫婦會選擇在同年一起退休，另有30%則選擇在2年內相繼退休。不過，有家庭專家指出，選擇同步退休並非上上之策，皆因日日「朝見口、晚見面」，有機會增加雙方相處的難度，故建議雙方可重新學習相處之道，如可多多溝通以減少摩擦。

【6、及早調整心態】

長者們一生營營役役數十年，突然一下子退下火線，專家認為，部分老友記退休後難免感覺「無所事事」，主要因為退休後的生活與以往忙碌的日子截然不同，所以宜及早調整心態，甚或可以當上義工、參加一些感興趣的小組活動，擴展個人的社交圈子，以便盡快適應退休生活。

【7、活到老學到老】

正所謂「活到老，學到老」，學習的確是人一生離不開要做的事情，但退休前與退休後所學習的最大分別在於其實用性，因為退休前的學習往往基於要達到某一目的，如滿足工作要求，又或透過不斷進修而達致某項專業，從而增加晉升機會等。

相反，退休後的學習則可隨心所欲，老友記可因應個人興趣而去學習，在沒有時間及學習範疇限制下，趣味性自然大大提高。

【8、旅行放鬆心情】

隨着全球多地已先後出現新變種病毒Omicron個案，各國不同程度的封關及限制社交距離的政策將陸續推出，受累疫情，相信大家短時間內都未能四出旅遊。雖然如此，但仍然可以學懂放鬆心情，於香港「慢活」，發掘本地更多靚景及美食。

更何況辦法總比困難多，醫學專家正不斷研發並更新疫苗，樂觀相信疫情總會可控，全球亦總有通關的一日，所以不妨趁目前的旅遊空檔，好好準備一下心儀外遊地點的資料搜集，待通關後重拾旅遊的樂趣。

事實上，隨着現今醫療技術進步，以及生活質素不斷改善，香港人愈來愈長壽，難怪港人於2019及2020年連續2年打贏日本，成為全球最長壽的世界「一哥」。據政府統計處數據，去年香港男性及女性的平均壽命分別為82歲及88歲，並推算未來65歲及以上的人口將由現時約137.7萬，大增至2051年的270.2萬，佔總人口逾30%。所以，如果唔想到退休時，先為往後的生活頭痕，仲唔立即規劃好你的財務安排！