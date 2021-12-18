美聯：逾200萬純車位今年註冊量逼近4000宗　創新高

今年逾200萬港元純車位註冊量創紀錄新高。據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，今年截12月16日(下同)純車位註冊量錄9,861宗，比去年全年6,038宗多約63.3%；當中逾200萬元個案錄3,980宗，按年更大升約80.5%，打破2018年2,795宗的舊高位紀錄，創史上新高。

●逾200萬元個案重上4成水平 紀錄次高

美聯物業首席分析師劉嘉輝稱，隨着多年來住宅樓價反覆向上，車位價格亦見上升，逾200萬元的車位成交個案愈來愈多，並首次逼近4,000宗水平。若與整體純車位註冊量佔比計算，本年迄今，逾200萬元個案重上40%水平，僅未及19年約42.4%，創紀錄次高。

●以3區劃分 九龍區佔最多

若以港九新界3區劃分，迄今逾200萬元純車位宗數以九龍區(包括將軍澳及西貢)最多，該區共錄1,677宗相關銀碼的註冊登記，個案集中日出康城及凱滙等。其次為新界區，年內該區逾200萬元純車位宗數錄1,184宗，個案主要來自天鑽、雲滙及逸瓏灣8等。港島區此類銀碼的宗數亦錄1,119宗，三區之中最少，個案集中太古城。