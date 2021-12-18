【錢夫人手記】加息關你事？原來供樓貴一截

今個星期，美國聯儲局講到明年將會加息3次，又話會每月減少買債300億美元，究竟同遠在香港的你同我又有什麼關係呢？等錢夫人逐一話你知！

●按揭息

首先，美國加息對於香港的息口有影響，特別是每日更新的香港銀行同業拆息(Hibor)，這個情況下，就會影響到一眾供樓人士了。用H按供樓的人士，由於H按息對美國息口比較敏感，所以如果美國加息，按揭貸款成本就會自然提高了。

以今年H按息最低位比較，目前1個月期Hibor大概0.2厘，假設借500萬、供30年，供樓人士每月已經要供多300元左右，正所謂小數怕長計，供樓成本增加對「樓奴」都有深遠影響。

●存款息

對於一般人來說，加息都有好處，因為當利率上升時，理論上存戶將錢存入銀行應該可以收到更高存息。不過，大定都明白將港元存在「紅簿仔」，和放在曲奇餅罐差不多，都一定跑輸通脹。我錢夫人用事實話你知，香港10月消費者物價指數(CPI)按年升1.7%，市場上較為高息的富邦銀行3個月港元定期存款年息0.85厘(50萬元起存)，你就知道追不上通脹，只有人民幣定期存款息，目前最高2.8厘水平先可叫做戰勝物價！

就好似近日英國加息，金融分析師認為，消費者經常誤以認為當央行提高利率時，銀行會自動提高儲蓄利率。瑞銀全球財富管理經濟學家迪恩特納表示，不期望加息對存款有巨大的積極推動作用。

●信用卡利息

消費者應該注意信用卡的借貸成本，隨着利率提高，借貸成本可能會上升。不止是信用卡，部分貸款利率可能會跟隨息口上升，消費者要留意還款期，以免被罰息。