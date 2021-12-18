台達電收購美精密自動化公司Universal Instruments

Universal Instruments的業務乃提供自動化精密加工方案。

外媒報道，台企電源大廠台達電以8,890萬美元(約6.9億港元)，收購美國電子組裝與精密自動化企業Universal Instruments，冀加速公司在電子產業智能製造的全面化完整布局。交易完成後，Universal Instruments將繼續營運，原管理團隊仍將持續帶領公司發展。

Universal Instruments總部設於美國，業務提供自動化精密加工方案，客戶涵蓋如汽車、電腦、醫療及精密製造等多間全球知名企業，尤其精於印刷電路板組裝高速貼片技術 (surface mount)、精密異型插件技術(Odd-form insertion)等電子行業組裝解決方案，過去一直是台達電的長期合作夥伴。

目前Universal Instruments在自動化領域已有逾500個專利，為全球客戶提供近3萬套的設備系統，自動化精密加工方案符合高端應用所需之高精高速搬運、組裝及檢測等製程需求。同時，發展建構先進製程實驗平台(Advanced Process Lab,APL)，在產品開發過程包含雛型、製程開發、數據分析，以及先進組裝等不同階段，為提供客戶不同協助。