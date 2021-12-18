大鑊了！印度神童睇死未來半年經濟　提供3招避免破財

預言奇準的「印度神童」阿南德，於12月16日晚上發布最新預測影片。他在影片中，解釋了「卡拉薩帕瑜伽」星相對世界大局的影響、Omicron大流行是疫情完結的開始，更稱環球經濟即將迎來重大利淡，同時透露明年最佳的投資產品。

新影片內，阿南德向大家分享「卡拉薩帕瑜伽」星相，意思是時間之蛇。他解釋，星相合體是在2020年12月19至27日發生，該大合相至今差不多一年，期間又發生了580年一遇的月偏食，接下來提到天王星、海王星及冥王星都還在坐標內，這些行星將影響地球接下來的六個月，預示全球經濟將受劫難，即由今年12月至明年5月，且世界需要更多時間才能恢復。由於該星相擁有強大力量，影響着地球上的一切，包括物質與人類的精神世界。

他在新影片中提及，先前於10月22日的預測今年12月10日起，全球將會出現很多問題，結果美國發生龍捲風災害，許多人因而喪亡，令人難過；他說，龍捲風在冬季十分罕見，是大自然對人類的警告。若這些警告仍不夠的話，12月14日又出現印尼發生7.7級的地震。

至於疫情，他預言接下來的幾個月，人們生活必然受很大影響，料變種病毒會令去年的封城行動重演。他重申，10月22日已預言更大的新一波疫情會在12月第2周爆發，會看到更大的疫情浪潮，影響全世界，將看到打針率高的國家受影響。Omicron會令接下來幾個月全球疫情非常糟糕，雖然未必如今年3月至4月時可怕，但也只是稍微溫和，美國、歐洲將成重災區。不過，大家又不用太悲，他預言，Omicron的出現是新冠疫情結束的開始，此過程將於明年5月開始，再過一年後結束，即疫情於2023年5月完結。

至於經濟危機最嚴峻是2022年3月至4月之間，人與人之間的關係將會改變，以至於影響未來很多年，且政府對民眾的控制急劇增加。他以去年2020年2月28日開始的防疫限制為例，當其時政府開始封鎖所有人，令經濟陷困境，人民恐慌，時至今日，在Omicron肆虐下歷史正在重演，經濟將陷入深淵。

他說，對大多類人而言，將會影響生活的每一個領域。他以虛擬貨幣為例，指政府的監管將非常嚴格強大，是對去中心化金融運動的間接中心化，是政府監管的真正意圖。虛擬貨幣市場肯定會處於非常黑暗的時期，政府亦會建立幾個所謂的核心，造成不必要的破壞。

參照現下虛擬貨幣的生存環境，似乎真的陷入困局。日前，俄羅斯、印度都表態反對虛擬貨幣於本國交易，計及早前的中國，已有三大國對此表示不信任，衝擊其價值及前景。

對於如何保護資產，他亦給予建議。他說2022年，黃金、白銀將會大放異彩，是最好的投資，將在接下來的艱難時期成為方便且強大的資產。另外還有農地，則由可持續發展的角度去投資。