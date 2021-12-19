郭家耀：遠東發展進可攻、退可守？因為...

多個項目於2022財年完工，包括墨爾本West Side Place第一及第二座、曼徹斯特MeadowSide第二、三、五期、以及香港畢架‧金峰。其他在建項目將陸續於2025年財年前落成。目前發展中的物業預售額及未入帳合同銷售達141億元，為未來業績打好基礎。公司現金流充足，可動用流動資金達195億元，加上預期未來幾年有大量資金回籠，為日後增加土儲及其他投資機會提供良好基礎。

公司近年積極重組資產組合，一方面出售非核心資產，包括6月底時以1.15億英鎊出售Dorsett City London，以及以2.13億新加坡元出售新加坡21 Anderson Road，並表示未來會繼續探索將更多資產套現機會，包括廣州及上海住宅項目之停車場以及於珀斯零售店舖。

海外樓盤開發方面，遠東發展近年與長期資本投資者合作，進軍租建市場(Build-to-Rent)。做法是向基金公司等投資者出售整個住宅項目，買家再向市場出租。目前公司有數個BTR項目位於英國及澳洲，對公司來說有助加快海外住宅市場發展步伐。另外，公司的經常性收入業務亦逐漸復甦。其中，酒店業務重心轉為檢疫住宿，令整體入住率回升10.2個百分點至60.9%，整體平均房租亦有所上升。

隨着遠東發展多個項目未來數年落成，即將步入收成期，一方面為投資者提供可見的穏定回報，同時亦有充足資金尋找投資機會。公司派息相對穏定，目前預測息率超過7厘，屬進可攻退可守之選。

安里資產管理董事總經理CFA郭家耀

(筆者為證監會持牌人仕，本人沒持有上述股份)