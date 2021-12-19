陳政深：幣策差異不利資金　港股穿底遲早之事

上周多家央行都公布議息結果，市場對環球貨幣政策格局的展望亦都日漸明朗，較為明顯的是美英貨幣政策趨向鷹派，當中美國聯儲局的點陣圖更顯示，官員預視明年將加息3次之多。此外，英倫銀行亦出乎市場預期加息。

以往加息往往來自經濟數據樂觀，理論上央行為防經濟過熱逐提高資金成本，又或是減低流動性，然而美聯儲主席鮑威爾已表明，源於供應鏈受陣通脹預計將持續一段時間，而非暫時性，但與此同時，經濟卻面臨變種病毒爆發的威脅。

再者，參考國際貨幣基金組織(IMF)數據，全球主要經濟體的債務，已高達226萬億美元，債務對GDP比率高達256%，全球資金成本提升，無疑是對經濟雪上加霜，當此憂慮反映在投資市場之上，股市未必可如2014年加息之後般走俏。

短線而言，美股納指已出現穿頭破腳的走勢，指數上次在9月份出現穿頭破腳後即出現回調，累計跌幅約11.5%；而過往年多的納指走勢可見，100天線對其有一定支持，其100天線目前正處於15,160點的位置，且看其支持作用有多大，投資者宜待指數在有關水平喘定才再作部署。

相對而言，港股走勢顯然較弱，在上述央行偏緊的幣策之下，人民銀行強調保持流動性合理充裕，儘管中國現階段未有大舉放鬆貨幣政策，但當市場預期中美幣策走向相反，難免令資金流往趨緊者，這對夾於其中的港股尤為不利。港股23,104點的底部插穿，只是今年餘下不足10個交易日發生，還是下月發生之分別。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深

（筆者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）