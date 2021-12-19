內地對立陶宛制裁升級　德議員：歐盟絕不能膽怯

外媒報道，內地對立陶宛的經濟制裁持續升級，有傳北京威脅德國汽車零件製造商禁止使用立陶宛進口的零組件。對此，歐洲議會德國綠黨籍議員包瑞翰(Reinhard Butikofer)呼籲，法國總統馬克龍以及德國總理紹爾茨，都應該對此清楚表達立場。

包瑞翰指出，內地對歐盟的出口量是歐盟對中國的兩倍，因此無有理由懼怕內地的反應，反而歐盟必須對內地採取「非常自信的政策」。他強調，德國經濟並不像外界所言那麼依賴內地，去年對華出口價值接近1,000億歐元，佔總出口的8%。期內對波蘭、捷克、匈牙利及斯洛伐克的德國出口價值達1,450億歐元，較對中國的出口多出接近5成。

包瑞翰強調，切勿讓將內地視為重要市場的德國汽車公司主宰外交政策，如果車企試圖將他們的營業業績，作為德國及歐洲政策的衡量標準，他們就會成為內地應對中歐關係的籌碼，最終歐洲的立場也會被這樣的經貿關係所改變。

外媒報道，指北京向德國汽車零件製造商Continental施壓，停止使用來自立陶宛的組件。歐盟委員會上周五(17日)表示，若發現北京違反國際貿易規則，歐盟可能尋求世界貿易組織介入中國與立陶宛的貿易糾紛。