女股神未認輸！料其創新ETF未來5年複合增長逾30%

有「科技女股神」之稱的方舟(ARK)基金始創人伍德(Cathie Wood)持續為其投資策略辯護，認為創新類股份今年下跌近22%後，已進入「深度價值 (Deep Value) 區域」。

伍德認為，判斷主動式基金經理真實表現的最佳方式，是觀察其ETF長期的表現，她預估方舟基金的投資策略未來5年能交出30%至40%的複合年增長率的表現。

她表示，長期而言，納斯達克及標普500指數較方舟基金的ETF更被高估，標指12個月市盈率為26倍，納指為127倍。另外，伍德也表示通脹可能是現階段市場最大隱憂。不過長期來看為創新類股上漲提供理想的情境，因為當時1990年代後期網路市場並未受到市場隱憂而遭到衝擊。

總體經濟方面，伍德表示，與其擔心通脹，通貨緊縮可能是未來幾個月市場面臨的一個更大的問題，超乎市場預期很可能將是周期性、長期性通貨通縮，在今年大跌之後，明年高估值股份可能會快速復甦。

伍德旗下ARK創新ETF上周五(17日)上漲5.8%，連升兩周。不過該主動式基金今年仍下跌近 22%，相比之下，標指今年升幅達23%。