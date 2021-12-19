炒股已過時！8成美國年青投資者靠佢發達...

在全球金融創新的大趨勢下，「炒股發達」一詞可能已經過時。最新調查顯示，超過8成美國千禧世代(80年代初至90年代末出生)百萬富翁靠持有虛擬貨幣致富，當中約半數毋懼近期幣價大跌，並計劃2022年進一步增持。

由外媒編撰的「百萬富翁調查」顯示，83%的美國千禧世代年輕富翁持有虛擬貨幣，而且大部分身家都是來自相關資產。相比之下，與較年長的嬰兒潮世代(1946至1964年出生)只有4%的百萬富翁持有虛擬貨幣；超過3/4的X世代(1965年至1980年)出生百萬富翁沒有任何虛擬資產。

該調查的對象為可投資資產在100萬美元以上的投資者，當中不包括主要住宅的價值。調查顯示，53%的年輕富豪最少半數的財富是虛擬貨幣，近1/3的富豪名下比特幣、以太幣及其他虛擬貨幣佔整體財富比重達75%或以上。

儘管近期比特幣等虛擬貨幣價格顯著調整，年輕富豪仍無意縮減虛擬資產的倉位。調查顯示，有48%富豪計劃在未來12個月增持虛擬貨幣，39%打算維持現有倉位，只有6%計劃減持。

調查結果凸顯虛擬貨幣在投資和財富創造方面產生巨大的世代差異。較年長的百萬富豪仍對虛擬貨幣心存疑慮，但卻是年輕富豪的創富泉源。千禧世代及早涉足虛擬貨幣市場，並享受巨額回報。

許多千禧與更年輕的Z世代投資者借虛擬貨幣躋身百萬富豪之列，未來幾年虛幣仍可能是他們的投資主軸。這也讓財富管理公司陷入兩難，因為私人銀行與財富管理公司現行業務多來自不愛虛擬貨幣的年長客戶。