【星期一‧炒啲乜】聖誕節前中美惡鬥　港股點收科？

各國仍受Omicron變種病毒所困擾之際，環球央行陸續部署「收水」，其中美國聯儲局料明年或加息3次，而英倫銀行更率先意外加息0.15厘。與此同時，中美鬥爭日趨激烈，美國商務部擬將更多內地企業列入實體清單，中國商務部強烈抗議，並指將採取必要措施。看來兩國之爭勢進一步拖累全球經濟。

事實上，美股三大指指數上周五(17日)受壓，且金融及能源股跌幅較大，全周計，道指、納指及標指各累跌約1.7%、近3%及約2%。另邊廂，中港股市向下走，當中恒指反覆跌穿24,000點關，收於23,192點，跌至去年5月底將近年半的低位。

2021年已臨近完結，12月港股尚餘9個交易日，其中24號及31號只有半日市。在節日氣氛濃厚下，展望本周4.5個交易日，交淡偏向淡靜，市場焦點仍落在疫情發展及中美角力。新股市場方面，港產人工智能科企商湯會否一如市場傳聞最快周內重啟招股，並趕及年底前上市。

無論投資者採取觀望策略，抑或無懼淡市落場撈貨博反彈，均可參考以下專家的財經分析及建議，做好風險管理。

1、【曜熊理財：香港基金明年轉勢？】

2、【郭家耀：遠東發展進可攻、退可守？因為...】

3、【陳鳳珠：續留意內地經濟及美國制裁情況】

4、【葉尚志：受惠光伏行業發展？保利協鑫上望3.5元】

5、【陳政深：幣策差異不利資金 港股穿底遲早之事】